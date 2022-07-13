Путін, Лукашенко і Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн: Піонтковський про плани Кремля

У цей день Путін, Лукашенко та Янукович можуть підписати "пакт про об'єднання" трьох країн.

Про це сказав російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.

"Багато хто пов’язує грандіозні події з призначеним на 15 липня спільним засіданням і Держдуми, і Ради Федерації. Але багато хто вже забув, що на початку березня було теж саме. Вони з великою помпою оголосили, що буде спільне засідання Держдуми та Ради Федерації, а потім закінчилося все пшиком. Тоді це було пов’язано з приїздом Лукашенка. Путін думав, що він доламає його остаточно не велике об’єднання. Але Лукашенко як завжди пропетляв. Зараз теж є такий сценарій приїзду Лукашенка і якогось об’єднання", - сказав Піонтковський.

Російський політолог вважає, що у цей день у Кремлі можуть проголосить про об'єднання трьох держав - Росії, Білорусі та України. Нашу державу у цьому фейковому документі може представляти експрезидент-втікач, який засуджений за державну зраду, Віктор Янукович.

"Геть ідіотський сценарій, але можливо він стане реальністю, - проголошення так званої спільної держави. Привезуть звідкись труп Януковича. І ось три великих слов’янських президенти - Путін, Лукашенко та Янукович - підпишуть пакт про об’єднання трьох великих слов’янських держав. Такі плани теж бродять у Кремлі. Але я думаю, що нічим історичним це засідання 15 липня не закінчиться. Янукович підпише, що завгодно, Лукашенко знову пропетляє, а на мобілізацію Путін не наважиться", - пояснив Піонтковський.

Нагадаємо, раніше російський політолог заявляв, що Володимир Путін закінчить своє правління, як і інші диктатори, - це буде або політична смерть, або фізична.

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