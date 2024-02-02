Путін лякає Україну "великим наступом", а Буданов анонсував контрнаступ: експерт проаналізував можливості сторін

Очільник Головного Управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The Telegraph натякнув на новий контрнаступ Збройних сил Україні навесні 2024 року. Водночас президент країни-агресорки Росії Володимир Путін погрожує новим наступом Україні. Він заявив, що збирається “демілітаризувати” її на таку відстань, щоб до Росії не діставала далекобійна зброя.

Що задумав Путін та чи досяжна його мета? Чи достатньо в ворога сил та засобів, щоб піти у новий великий наступ? Як може розвиватися ситуація на фронті навесні цього року? Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Путін погрожує Україні новим наступом

31 січня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" озвучив ідею “демілітаризованої” або “санітарної” зони в Україні. Він заявив, що демілітаризована лінія з Україною має забезпечити “безпеку території РФ від далекобійних засобів західного виробництва”.

За словами Олега Жданова, ця заява — частина передвиборчої кампанії Путіна.

“Колись була така формула, її дуже часто згадували. Що все, що говорить Путін або людина схожа на нього, треба розглядати як 95% — для внутрішнього споживання і 5% — для зовнішнього споживання. Сьогодні це ще більш актуально. Справа в тому, що в нього триває передвиборча кампанія і йому треба говорити тільки позитивні новини, ніяких негативних новин. Але питання в тому, що новин особливо немає. Просування, які в них є на сьогоднішній день — це дві-три позиції, 200-300 метрів. І тому Путін розповідає: наступ іде — іде, вони атакують постійно — атакують, відкусують території — відкусують. Ніхто ж не відступає, території не здає. Значить все йде за планом. У перспективі будемо далі наступати, створення зони безпеки для тої території, яка окупована. Вони ж влючили її в конституцію, по їхнім міркам вона вважається російською. Тому треба убезпечити. Так що це суто передвиборча кампанія — ось так треба це розглядати”, — розповів військовий експерт.

Олег Жданов каже, що реалізувати ідею Путіна російській армії на сьогоднішній день неможливо.

“Це можливо в перспективі — третій етап війни. Якщо наше керівництво піде на перемовини. Не завтра, влітку, я думаю. Судячи з того, як сказав пан Єрмак, Орбан буде посередником. Зараз готується зустріч Зеленського і Орбана. А перемовини будуть відбуватися на полях Глобального саміту миру, які анонсувала наша країна в Давосі. За таких умов Путін може отримати припинення вогню, скоріше за все. І тільки це дасть змогу йому накопичити сили і засоби для того, щоб щось здійснити. Сьогодні все на що спроможна російська армія, ми з вами бачимо на полі бою. На більше вони зараз не здатні — це максимум їхніх можливостей”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви Путіна щодо ідеї "демілітаризованої зони". Аналітики кажуть, що оголошена мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.

Повідомляється, що Путін, скоріше за все, анексує будь-які українські території, які РФ вдасться захопити, переслідуючи цю примарну мету. Таким чином, нові “російські” території опиняться в зоні досяжності українських систем.

Контрнаступ України навесні

За словами очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни і тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

Олег Жданов каже, що наразі в України достатньо сил та засобів, щоб вести оборонну операцію.

“От на те, що ми сьогодні робимо, на це нам сил та засобів вистачає, хоча і вони потрохи починають закінчуватися. Але бачимо, що ми все одно потрохи відступаємо, залишаємо наші території ворогу. Я би не був таким оптимістичним стосовно весняного наступу, тому що якщо зараз вирішиться питання фінансування нам воєнно-технічної допомоги, то ми її зможемо отримати десь до кінця весни — і це буде найліпший варіант, якщо нам дадуть знову техніку та озброєння”, — розповів військовий експерт.

За його словами, сьогодні гостро стоїть питання вже не артилерійських боєприпасів, а артилерійських систем.

“Вони вже випрацювали свій ресурс, стволи на межі своїх можливостей. Завтра в нас може початися така сама картина, як в російській армії: почнуть розриватися ці стволи через їхній знос. Так що ситуація дуже погана. А якщо ще зараз змінять головкома, то армію буде лихорадити не один місяць, поки відновиться структура управління, і зможе вона відновитися чи ні — це величезне питання. Так що я би більше звернув увагу на слова пані Вікторії Нуланд. Заступниця державного секретаря США з політичних питань на своєму брифінгу сказала, що в березні у нас буде можливість зробити для Путіна декілька “сюрпризів”. Але це не контрнаступ. Скоріше за все, як і обіцяли, ми отримаємо певну кількість літаків і можливо отримаємо ракети до них і до комплексів MLRS типу ATACMS на 300 кілометрів. Так ми зможемо дійсно приподнести Путіну низку “сюрпризів” на полі бою”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт пригадав, що минулого року відбулося два “Рамштайни” стосовно передачі Україні техніки та озброєння.

“Ми три місяці збирали цю техніку і озброєння. І то на червень місяць у нас не надійшло 100% озброєння, обіцяного нам для формування гвардії наступу. І ми пішли у контрнаступ із тим, що було. Чим все закінчилось — ми з вами знаємо”, — розповів військовий експерт.

Як може змінитися ситуація на фронті

Втім, за словами Олега Жданова, в Росії ситуація гірша, ніж в України.

“Так, у них є перевага як в чисельності, особовому складі, так і в техніці та озброєнні. Але можливості військово-промислового комплексу на сьогоднішній день починають лопатись як мильна бульбашка. Приклад: буквально позавчора, коли Шойгу був на головному заводі по виробництву артилерійських систем, і він сварив директора за те, що той зриває графіки виробництва новітніх систем озброєння. А це говорить про те, що немає з чого його робити. Оновлення того, що знімають зі зберігання, сьогодні не забезпечує укомплектованість російських військ. І вона потрохи знижується, особливо техніки. Якщо особовий склад вони не знають, куди дівати, і ми це відчуваємо, то по техніці сьогодні танкові полки на 30% комплектуються, бойовими броньованими машинами на 50%”, — каже військовий експерт.

Він каже, що сьогодні російська армія зберігає наступальний потенціал в основному за рахунок переваги в чисельності.

“Так, у них поки що оборонно-промисловий комплекс працює, але вже не так інтенсивно, як вони хотіли б. І ми починаємо бачити це зараз в Росії і, я думаю, що весною ми побачимо це на полі бою. Сьогодні це максимальна потужність. Теж саме про те, що завтра наступ на Харків чи на Київ, — такі статті з’являються. Знову ж таки, суто військове питання: чим? Хто піде наступати на Харків? 200 тисяч стоїть під Харковом в Білгородській області? Готові до висування, повністю укомплектовані з матеріальними запасами мінімум на 14 днів бойових дій? Немає такого угрупування. Чи є таке саме угрупування в Білорусі, щоб піти знову на Київ, як вони це робили в лютому 2022-го? Немає такого угрупування. Тому на сьогоднішній день Росії хоча б витягнути наступ, який вони ведуть на Донбасі”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що контингент російської армії, яка перебуває на війні в Україні, становить 600 тисяч осіб. Це майже половина від штатної чисельності збройних сил Росії.

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