Путін любить символізм, але його становище жалюгідне: експосол США пояснив, що Кремль готує до 24 лютого

На думку Джона Гербста, Україна добре підготувалася, щоб захиститись від наступу РФ у річницю вторгнення.

Становище російської армії за рік від початку повномасштабного вторгнення доволі жалюгідне. І кремлівському диктатору Володимиру Путіну треба пояснити своєму народові такий результат. Тому у річницю війни варто чекати на якийсь російський наступ.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Хербст.

"Ми пам'ятаємо не тільки мету в цій величезній війні, але також їх (росіян – ред.) очікування. Вони очікували повної перемоги протягом кількох тижнів. І йому (Путіну – ред.) треба якось пояснити своєму народу цей жалюгідний результат. І ми знаємо, що росіяни люблять річниці, вони відзначають ці роковини. Тому перша річниця його величезного наступу – це велика політична проблема для Путіна. І він шукає якийсь спосіб впоратися з цією річницею. Ми чекаємо на якийсь російський наступ навколо цієї дати, але я не очікую справжнього, успішного наступу", - сказав експерт.

На думку Джона Гербста, Україна добре підготувалася, щоб захиститися від цього наступу.

Нагадаємо, Путін збирається святкувати річницю війни в Україні: влаштовує концерт у Лужниках.