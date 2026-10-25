Путін має довести, що хоче миру: Зеленський запропонував Росії три конкретні кроки

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що першим сигналом справжнього наміру російського диктатора Володимира Путіна завершити війну має стати енергетичне перемир’я. Якщо Москва не погодиться на такий крок, підтвердженням готовності до миру могла б стати зустріч лідерів України, США та Росії або конкретні домовленості щодо припинення бойових дій, безпеки судноплавства та обміну полоненими.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, відповідаючи на запитання, що саме Путін має зробити, аби Україна повірила в його справжнє бажання завершити війну.

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За словами президента, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могло б стати першим практичним підтвердженням того, що Росія готова до реальних кроків задля завершення війни.

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«Енергетичне перемир’я як перший крок. Я вважаю, що це сигнал», — наголосив глава держави.

Якщо такого рішення не буде, наступним важливим кроком Зеленський вважає проведення зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії. Він нагадав, що американська сторона раніше подавала сигнали про можливість таких переговорів до жовтня або до засідання G20 у Маямі, штат Флорида.

Україна, за словами президента, через публічні та непублічні канали повідомила американцям про готовність до зустрічі за умови, що на неї погодиться і російська сторона.

Водночас на запитання, хто наразі менш готовий до переговорів, Зеленський відповів однозначно: «Росіяни. Вони не хочуть».

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Чого Україна очікує від переговорів

Президент підкреслив, що Київ готовий до тристоронніх переговорів на рівні технічних груп, однак вони мають завершитися не деклараціями, а чіткими домовленостями або планом подальших дій.

Зокрема, переговорні групи могли б підготувати документ щодо завершення війни, визначити дату зустрічі лідерів або напрацювати механізм енергетичного перемир’я. Ще одним можливим напрямком Зеленський назвав розблокування морських шляхів для експорту української та російської аграрної продукції до інших країн.

За його словами, американська сторона запитувала, якого саме результату Україна хоче досягти. Зеленський пояснив, що повне завершення війни лише за підсумками зустрічі технічних груп є малоймовірним, якщо до переговорів не долучаться лідери держав.

«Без лідерів воно повністю не відбудеться», — зазначив президент.

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Водночас він не виключив, що технічні переговори можуть закласти основу для подальших рішень і допомогти визначити конкретні кроки до припинення війни.

Якщо швидко домовитися про завершення війни не вдасться, Україна пропонує зосередитися на конкретних кроках, які могли б зменшити наслідки російської агресії.

Серед них Зеленський назвав енергетичне перемир’я, відновлення безпечного морського сполучення для експорту зерна та повний обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

На думку Зеленського, домовленості щодо енергетики, морської торгівлі та повернення людей стали б конкретним підтвердженням готовності сторін до практичних змін. Натомість сама зустріч лідерів була б можливістю досягти таких домовленостей у подальшому.

«Ось що ми просимо, пропонуємо. Не вимагаємо, а пропонуємо американській стороні. Тоді це буде серйозність», — пояснив глава держави.

Політичний маневр Кремля

Президент також припустив, що заяви Путіна про готовність до переговорів можуть бути не проявом реального прагнення завершити війну, а політичним маневром. Зокрема, Москва може намагатися уникнути загострення відносин зі США або використати переговорну риторику з огляду на американські вибори.

Водночас, за словами Зеленського, перевірити справжні наміри Кремля можна буде за його конкретними діями та готовністю до домовленостей.

«Ми дуже швидко побачимо в листопаді, був це трюк чи ні», — заявив президент, нагадавши про заплановану зустріч переговорних груп.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій по нинішній лінії фронту.

Раніше Зеленський підтвердив готовність України провести тристоронню зустріч за участі США та Росії уже в першій половині листопада.

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