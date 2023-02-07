Путін має величезний мобілізаційний ресурс, але можливості РФ тануть: коли настане складна ситуація для Росії

Ситуація в РФ буде погіршуватися економічно і в середині року стане зрозуміло, що Росія перебуває "у крутому піке", каже експерт.

У президента РФ Володимира Путіна є великий мобілізаційний ресур, але в Росії вже немає нормальної техніки і через санкції її не зможуть лагодити відповідним чином. Окрім цього, санкції на нафту та газ ще вдарять по російському бюджету, а так звані російські еліти почнуть нарікати через втрату прибутків у зв'язку з неможливістю співпрацювати із західними ринками.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За словами експерта, у Путіна є великий мобілізаційний ресурс, утім непідготовленість російських чоловіків до війни призведе до величезних втрат серед лав окупантів.

"Можна собі уявити, що вони беруть 500 тисяч осіб, вдягають у військову форму і кидають їх на "Леопарди". Це можна собі уявити. Без панування в повітрі, без нормальної розвідки це, дійсно, призведе до величезних втрат, але відповідь може бути такою: "Ну у них ще мільйон є". В принципі, логіка тут є – можна до безкінечності кидати (мобілізованих – ред.), якщо їм подобається вмирати за Путіна. На певний час це може працювати. Хоча я думаю, що цей час все ж скорочуються, і що важливо, він скорочується в іншому спектрі, спектрі санкцій", - сказав Самусь.

На думку експерта, санкції ще вдарять по російському бюджету.

"Санкції, насправді, впродовж 2022 року ще не діяли. Звісно, там трішки життя посіріло в росіян, але жодним чином не вплинуло на боєздатність армії. А ось ембарго на нафту, газ, нафтопродукти і, можливо, наші партнери запровадять стосовно атома (атомної галузі - ред), ось це буде удар. Відкрита статистика Росії вже стверджує, що дефіцит бюджету на 60% більший, ніж в січні 2022 року. Це результат. Це перший місяць санкцій. На нафтопродукти ввели лише 5 лютого. А що буде в лютому-березні?", - зазначає Самусь.

Також експерт додає, що через санкції РФ буде змушена лагодити свою військову техніку тими комплектувальними запчастинами, які у неї залишились на складах ще з часів СРСР.

"Так, "м'яса" у них багато, але у них вже немає нормальної техніки і її вже не можуть нормально зробити, бо просто немає західних комплектувальних частин. Тобто техніка у них буде повертатися в минуле. Вони будуть ремонтувати танки, але вони будуть 80-х років з радянськими приборами. Але ситуація буде погіршуватися економічно і це буде означати, що рано чи пізно, російське населення і еліти будуть нарікати. Бо еліти втрачають все більше і більше грошей, вони в принципі вже все втратили, але у деяких є надія, Путін їм розказує, що все буде добре, вони об'єднаються з Китаєм, Індією і у них буде знову купа можливостей для бізнеса. І олігархам обіцяють, що вони будуть отримувати непогані прибутки навіть без західних ринків. Насправді це все не спрацює, воно не спрацює десь в середині року стане зрозуміло, що Росія перебуває у крутому піке. І я вважаю, що у Путіна залишилося пів року, максимум, коли він може хоч якось розповідати казочки", - сказав він.

Далі, за словами експерта, розпочнеться дуже складна ситуація для РФ.

"По-перше, хто думає, що Leopard (танки), F-16 (винищувачі), HIMARS (артилерійські ракетні системи).., що вони не працюють проти "м'яса", вони – працюють. Це тільки на тактичному напрямку видно стільки втрат. Якщо вони спробують організувати якусь стратегічну операцію, то втрат буде набагато більше і це вже буде дійсно катастрофічна ситуація. Тому насправді "м'яса" у них багато, але іншого у них немає, у них немає русурсів, "заліза", у них немає снарядів. Дійсно, це (війну – ред.) ще можна тягнути довго, але воно так не працює, у будь-якому разі "закипати" буде і, звісно, все залежить від нас – не дозволяти Путіну намагатися продовжувати це безкінечно. Тобто, чим інтенсивніші будуть завдаватися поразки, тим швидше наступає той момент, коли Путіну самому "звернуть голову". Нікуди вони не дінуться, їм треба буде "скрутити голову", бо далі ці так звані еліти не зможуть існувати в цьому хаосі", - резюмував Самусь.

Нагадаємо, нафтові санкції, що почали діяти 5 грудня 2022 року, попри очікування скептиків, виявились ефективними . Росія нині продає нафту майже за собівартістю. А 5 лютого 2023 року набирають чинності наступні обмеження - діятимуть дві стелі цін на російські нафтопродукти.

Також додамо, що у неділю, 5 лютого президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

А казали, що не подіє - нафтові санкції знесилюють Росію

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