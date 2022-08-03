Путін міг наказати обстріляти Україну ракетами після ритуалу чорної магії: Жданов розповів подробиці

Деякі телеграм-канали повідомляють, що це сталось після того, як у РФ за участі диктатора Путіна був здійснений ритуал чорної магії.

Про це повідомила ведуча 1+1 Наталія Мосейчук у розмові з військовим експертом Олегом Ждановим.

Наталія Мосейчук прочитала дані одного з телеграм-каналів про те, що нібито в ніч проти 1 серпня був проведений чорний ритуал жертвоприношення, який повинен принести Путіну здоров'я, перемогу та вічну владу. Путін нібито приймав участь у цьому ритуалі. У жертву було принесено пугача і неповнолітнього.

"Цілком можливо, що росіяни накопичили трохи сил в плані ракетного озброєння. А все починається з ракетних ударів. Так починалась і війна. Цілком можливо, що це підготовчі удари. Били по західних областях по інфраструктурі, яка призначена для постачання наших військ. Для них це дуже важливо. Тому цілком можливо, що якісь езотеричні ритуали могли стати причиною масованого ракетного удару. Гітлер теж полюбляв ці ритуали. Він вірив в астрологію і ці всі магічні речі. Він сподівався, що зірки стануть в таке положення, що він от-от виграє війну. Також це супроводжувалось заміною фельдмаршалів. У Росії також змінюють генералів, вони навіть поділили групи армій. Це дуже схоже на нацистську армію періоду Другої світової війни", - сказав Жданов.

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 2 серпня, ракетами обстріляли Львівську область. Сім із восьми ракет вдалося збити системі ППО, одна - поцілила у військову частину в Львівській області.

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