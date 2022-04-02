Путін міняє план війни: до 9 травня йому треба хоч якась "перемога", тому кидає сили на Донбас

Путін міняє план війни: до 9 травня йому треба хоч якась "перемога", тому кидає сили на Донбас

Путін не розуміє, що відбувається. Йому докладають, що начебто все гаразд, а "перемоги" немає. А він вже встановив дату – 7 травня, коли хоче оголосити росіянам про капітуляцію України.

Володимир Зеленський попередив: попереду складні битви. ТСН.ua вже писав, що після провалу бліцкригу, Росія спробує оточити наші сили в зоні ООС. Так, дійсно, ворог почав відступати на київському та чернігівському напрямках.

По-перше, вони так нарилися окопів у Рудому лісі чорнобильської зони відчуження, що понад 70 російських солдатів забрали в лікарню білоруського Гомеля з променевою хворобою. Перший вже помер.

По-друге, щоб атакувати Київ, за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, Путіну треба десь 30-50 тис. особового складу. А стільки у нього немає. Так, цього тижня він підписав указ про весняний призов до російської армії. Всього планують залучити 134 тис. солдатів. Але на це треба час, який працює проти Кремля.

Йому треба хоч якась перемога, бо росіяни вже розуміють, що це не якась невеличка "спецоперація", а справжня війна, де пачками помирають їхні військові. Тому заради хоч якоїсь "перемоги", Путін вирішив перекинути частину своїх сил на Донбас та Харківський напрямок.

"Афганізації" і тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня і сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - вважає радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

За даними американського телеканалу CNN, США та союзники навряд чи нададуть Україні такі гарантії безпеки, яких хоче Київ – аналог статті 5 Уставу НАТО про колективну оборону. Разом із цим по обидва боки Атлантики прекрасно розуміють, що підсумок цієї війни вирішуватиметься на полі бою, а не за столом перемовин у Туреччині чи ще десь. Саме тому Німеччина ухвалила рішення про перше постачання Україні бронетехніки, а США працюватимуть із союзниками задля передачі Україні важкого озброєння.

ТСН.ua продовжує аналізувати стан справ на фронті. З військовим експертом Олегом Ждановим розбиралися, скільки ще триватиме війна, чи знає Путін про справжню кількість вбитих російських солдат, і коли можливий наступ ворога на Донбасі.

Чи буде наступ на Київ? Експерт не прогнозує, що ворог знову спробує взяти столицю. Однак атакуючих дій чекати можна. Це буде пряма залежність: активні атакуючі дії на київських напрямках (броварському, Ірпінь-Гостомель) розпочнуться одночасно з наступом на Донбасі, щоб розтягнути ЗСУ хоча б на два напрямки.

За словами Олега Жданова, РФ провела оцінку стану своїх частин і підрозділів, які в основному діють у складі батальйонних тактичних груп. Ті, що втратили боєздатність, і які можна зняти без пониження бойового потенціалу, Росія саме передислоковує, а не виводить. А російська пропагандистська машина прикриває цей "вихід" словами про зниження конфронтації.

"Росіяни залишають найбільш боєздатні, ударні частини на місцях. Чому? Бо вони не припинятимуть атаки наших позицій, щоб ми не могли зняти з цих напрямків війська. Те, що ми сильно потріпали, вони передислоковують на територію Росії, доукомплектовують, доозброюють і перекидають на Донбас, де зараз розгортатиметься основний театр воєнних дій", - каже Олег Жданов.

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Тобто, ворог повернувся до плану першого дня війни, коли основний удар наносився на Донбасі. Чотири напрямки вони не тягнуть. Більш ніж за місяць війни вони це нарешті зрозуміли, тому вирішили зосередити всі зусилля на одному напрямку, сподіваючись прорвати нашу оборону на Донбасі і вийти до Дніпра.

"А потім розділити це угруповання на дві частини: одне на Київ – на північ вздовж Дніпра; а інше – на південь, щоб замкнути всю Таврію, Херсонську і Донецьку області. Для чого це робиться? Щоб зробити оточення наших сил. Ось це новий задум РФ. Тому наше завдання – не дати оточити наші війська на Донбасі, в зоні операції ООС", - пояснює експерт.

Наступні кілька тижнів вирішальні.

Про це кажуть всі експерти та офіційні спікери української влади. Але дати можливої другої хвилі наступу постійно посуваються. Чому?

За словами Олега Жданова, російський Генштаб не може дати точну оцінку стану і боєздатності їхніх частин і підрозділів на місцях. Ще тиждень тому ми очікували на другу хвилю. А вже другий тиждень минає і з’ясовується, що РФ не здатна сформувати броньований ударний кулак, щоб почати другу хвилю.

По-перше, час працює проти них. Російське суспільство вже розуміє, що це війна, здогадується про дуже великі втрати.

По-друге, прихована мобілізація не дала результату. З1 квітня почалася мобілізація резерву першої черги та строковиків, бо Путін не може собі сьогодні дозволити оголошення загальної мобілізації в Росії. Суспільство просто вибухне.

А якщо він чекатиме, поки прийдуть мобілізовані, то це, за словами Олега Жданова, ще два тижні. "Тоді що, відкладається наступ до 15 квітня? А ми постійно використовуємо цю оперативну паузу Росії, наносимо ураження, де можна – просуваємося вперед, де не можна – відбиваємо атаки і нищимо російські сили. Зараз час повністю працює на нас. Вони не можуть зібратися докупи. А у зв’язку з тим, що Путін не змінює завдання операції, а це повне поглинання України і примушення до капітуляції, Генштаб РФ змушений віддавати їм наказ йти вперед", - каже Олег Жданов.

Експерт наводить два прості приклади.

Перший - 1,5 тис. морпіхів із тихоокеанського флоту вже не летять до України. Чому? Бо Росія терміново почала навчання на Курильських островах у зв’язку з ускладненням ситуації з Японією.

Другий - Мала Рогань Харківської області. Лейтенант, якого там взяли в полон наші війська, сказав, що їх дуже сильно побили, втрат було більше 50%, але вони отримали наказ "ні кроку назад", як 1941 року. Їх там кинули вмирати, а решту частин намагалися вивезти, щоб відновити боєздатність.

"А якщо врахувати, що таліби чекають, коли на перевалах стане нормальна погода і трохи підсохне земля, і готують наступ через Таджикистан, то у другій половині квітня Росії вже буде зовсім не до нас", - вважає експерт.

Путін у бункері. Британська та американська розвідка доповідають, що Путін не вилазить із бункера. А ті, кого він до себе туди підпускає, просто бояться сказати йому правду про кількість загиблих росіян та реальний стан справ на війні.

Натомість, на думку Олега Жданова, про кількість втрат Путіну точно доповідають. Тому все він знає. Коли він віддав наказ не рахуватися з втратами серед цивільного населення України, переорієнтуватися на знищення інфраструктури і вбивства цивільного населення, на одній із нарад із Герасимовим і Шойгу, Путін сказав, що 30-50 тис. вбитих росіян – це не втрати.

Але, за словами експерта, є один нюанс. Путіну не доповідають про положення військ та їхній стан безпосередньо в районах бойового зіткнення із ЗСУ. Йому говорять, що тримають оборону, проводять наступальні дії, атакують.

"Тому у Путіна може складатися враження, що завтра він все візьме. Вони його вже місяць кормлять цими "завтраками". І вже є інформація з деяких джерел, що Путін дуже сильно нервує, психує, почалися зняття командармів з посад, арешти, відсторонення генералів в Генштабі. Бо Путін не розуміє, що відбувається. Йому начебто докладають, що все гаразд, що вони атакують, а немає перемоги. А він вже встановив дату – 7 травня, коли хоче підписати капітуляцію України, а 9 травня зачитати її на Червоній площі в Москві", - коментує Олег Жданов.

Коли закінчиться війна? ТСН.ua ставить це питання всім експертам. Людям, особливо в Маріуполі, Чернігові, Сумах, Харкові та інших містах і містечках дуже важливо знати на нього відповідь.

За словами Олега Жданова, активна фаза бойових дій може закінчитися за кілька місяців, не раніше. Але перемовинами ця війна точно не закінчиться.

"І це треба розуміти. Ця війна закінчиться на полі бою. Лише та сторона, яка нанесе іншій повний воєнний розгром, диктуватиме умови перемовин. До речі, це не лише наше завдання. Це те, на що ставить Захід. Всі ставлять на воєнну перемогу України. Іншого бути не може, бо мета цієї війни – змінити владу в Росії. Саме змінити владу, а не розвалити Росію. А це можна зробити лише через військовий розгром", - підсумовує експерт.