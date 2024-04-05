Путін мобілізує ще 300 тисяч убивць: що означає для ЗСУ свіже гарматне м’ясо РФ

ЗСУ знають стратегічний план Росії. Уже дуже скоро Путін має оголосити чергову хвилю мобілізації в РФ, щоб зібрати аж 300 тисяч бійців. На тлі проблем з людьми у ЗСУ, ця величезна кількість людей виглядає страшною силою, утім, на думку експертів, не є критичною.

Яку задачу на 2024 рік поставив собі та своїм посіпакам Путін, за якої умови у Росії може вийти прорвати оборону ЗСУ та який напрямок росіяни оберуть для наступу? Про це в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua розповів журналіст Артем Зябкін.

Україна знає плани РФ

Росія вже давно планувала провести чергову масштабну мобілізацію і в Україні це добре знали. Про це у коментарі телеканалу “Еспресо” заявив ексочільник Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж. За словами колишнього розвідника, попри те, що росіяни мають амбітні плани по набору нового м’яса, це не стане аж таким критичним фактором для ЗСУ. Набиратимуть їх довго і більшість просто замінюватиме вбитих.



“Ми знаємо усі стратегічні плани ворога. Вони давно передбачали збільшити кількість мобілізованих до 300 тис. Як бачимо, для мобілізації проводяться різні заходи. Звісно, 300 тис. військових — велика кількість, але це не є критично для нас. Мобілізованими, які будуть виведені з ладу, РФ зможе лише поповнити втрати приблизно за цей період”.

Раніше у ГУР підтверджували, що в РФ все готово для мобілізації, утім досі чекали на слушний момент, щоб її оголосити: перед виборами не комільфо, а от після — саме те. Тож, скоріш за все, дуже скоро Путін знову закличе своє стадо активніше йти на забій.

Збігається цей прогноз і з заявами Зеленського, який не так давно анонсував новий наступ РФ. За словами президента, у Кремлі його запланували на травень-червень 2024 року. Утім досі не ясно, куди саме наступатимуть росіяни.



“Це Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, а тепер вже Новопавлівка і Запорізький напрямок, де ворог зараз намагається активно атакувати і прощупувати позиції для майбутнього наступу. Десь в одному із цих місць може бути потужний прорив. Але всі переміщення ворога ми бачимо, в тому числі і стратегічного рівня, де він готує резерви. Ми бачимо як вони переміщаються, озброюються, і де можуть бути задіяні в тактичних і стратегічних операціях, тому готовність є. Росіяни врахували дефіцит боєприпасів в Україні, але і ми вже оготовалися і працюємо у цьому напрямку”, — розповів Микола Маломуж.

Російське видання “Верстка” з посиланням на власні джерела писало, що Путіну “не вистачає 300 тисяч рил”. Це слова джерела видання в адміністрації Путіна. А піти в атаку ті нібито мали на Харків. Супроводжують ці лякалки росіяни і потужною інформаційною кампанією у соцмережах — розганяють фейки про проблеми з продуктами у Харкові та масовий виїзд людей з міста. Також ці унікуми думали, що українці клюнуть на відео дворічної давнини, які самі ж харків’яни постили на початку вторгнення.



До слова, ЗСУ також дуже не вистачає людей, що визнають уже всі: благають замінити їх на фронті звичайні військові, про нестачу людей нагадують у ЗМІ генерали, а також про це говорять і політики. Ще взимку 2024 року українців шокували цифрою у потребі 500 тисяч чоловік — саме таку кількість новобранців мали б мобілізувати Сили оборони. Але її уже спростував головнокомандувач ЗСУ Сирський. Каже, його підопічні провели внутрішній аудит і знайшли кілька тисяч військових, який можна було з тилу направити на фронт. За це йому днями подякував Зеленський.

“Пів мільйона нам не потрібно. Я вдячний головкому за аудит. Важливо, що він знайшов сили всередині ЗСУ. Відповідна кількість, якої не було на фронті, вони на фронті будуть”.

Чи є загроза для Харкова?

Повертаємось до Харкова — більшість експертів в один голос запевняють, що це місто росіянам не по зубах. Про це нам в інтерв’ю заявив і колишній командувач сил США у Європі генерал Бен Годжес. На його думку, Україна вже не раз громила російські Сухопутні сили. Поки ж росіяни не мають ресурсу захопити ні Харків, ні Київ, ні жодне велике місто.

США шокували заявою

А ось тут вже є певний дзвіночок! 4 квітня заступник держсекретаря США Ентоні Блінкена Курт Кемпбелл зробив неочікувану заяву. За його словами, Росія уже майже повністю відновила свої збройні сили до “довоєнного” рівня:

“Ми оцінили протягом останніх кількох місяців, що Росія майже повністю відновилася у військовому плані”.

Втрати РФ

Утім, як пише профільне видання Defense News, заява Кемпбелла різниться з офіційною оцінкою Пентагону. Його очільник Ллойд Остін не так давно стверджував, що Росія несе величезні втрати на війні, зокрема назвав цифру російський втрат — 315 тисяч бійців вбитими та пораненими. Масово втрачає Росія і техніку, яку часто поповнює не новими машинами, а старими — ще з радянських запасів.

“Проте Москва різко збільшила витрати на оборону з 2022 року — до 6% національного ВВП у своєму бюджеті на 2024 рік. Це зростання є частиною більш масштабних зусиль Кремля, спрямованих на переведення своєї економіки, і зокрема оборонної промисловості, на військові рейки”, — пише Defense News.

Китай допоміг РФ оговтатись

Пояснюється “швидке відновлення” потужностей РФ допомогою Китаю. Пекін не тільки передав Москві необхідні комплектуючі, але й заповнив своєю продукцією російські продуктові, магазини техніки та автосалони, як мінімум пом’якшивши негативні наслідки від західних санкцій.



“Зазначається, що частково це вдається завдяки підтримці Китаю, Північної Кореї та Ірану. За словами Кемпбелла та іншого високопоставленого представника адміністрації Білого дому, Пекін допоміг Кремлю пережити економічні і військові невдачі за останні два роки.

"Ми дійсно бачимо, що Китай почав допомагати відновлювати російську оборонно-промислову базу, по суті, відновлюючи торгівлю з європейськими партнерами", яка припинилася після вторгнення Росії, - заявив посадовець”, — зазначило видання Defense News.

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