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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Путін може вийти з Кремля лише вперед ногами": експерт назвав можливі роки війни в Україні

Наскільки може затягнутися війна в Україні — президент та експерт дали відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Війна Росії проти України

Військовий експерт Іван Ступак назвав можливий сценарій затягування війни Росією / © ТСН

Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Росія, за даними розвідок, буде затягувати війну, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі для ТСН.ua назвав найреалістичніші сценарії, яких варто очікувати найближчим часом.

«Путін, ймовірно, міркує з такої позиції: треба дочекатися, треба дотиснути Україну, хоча ситуація і важка. Міркує, мовляв, Україна вже скоро сама зламається зсередини. На жаль, час працює на Кремль. Поясню чому. Там диктатура, і Путін розуміє, що з Кремля він може вийти лише вперед ногами. Тому й хоче це відтермінувати до 2030, 2040 років», — каже Ступак.

Він продовжує: «Путін чудово розуміє, що у європейських країнах є втома від війни в України, там демократичне суспільство, яким простіше маніпулювати, політичні партії змінюються і можуть бути антиукраїнськими. Президенти та уряди змінюються після виборів, а в Росії виборів немає. Путін розуміє, що у нього все йде „по рейках“, головне — дочекатися слушної нагоди».

Як може змінитися війна протягом року

«Мінус України в тому, що у нас обмежені ресурси», — каже Ступак, проте наголошує, що вихід є.

«Ми почали робити „мікроінсульти“ для російських аеропортів (Росія тимчасово зупиняє їхню роботу через атаки невідомих дронів — Ред.). Це має певний вплив на російську економіку. Таких „мікроінсультів“ буде більше. Крім того, є інформація, що Україна готується до серійного виробництва балістичних ракет. Припускаю, що удари ними по розташуванню російських військових дуже серйозно „підкосять“ війну. Якщо Україна масштабно знищуватиме особовий склад, то буде менше і штурмових груп. Це може серйозно вплинути на ситуацію. Але не одразу, а після двох-трьох місяців ударів», — каже експерт.

На думку Ступака, Путін є навіженим щодо України.

«Мріє знищити. В історії людства є приклади, коли хтось діє ірраціонально, то несе великі втрати і програє. Такою була війна СРСР в Афганістані», — уточнює він.

Крім того, на думку експерта, обстріли Росією тилових міст триватимуть, але комплекс заходів з посилення української ППО, наприклад, за допомогою дронів-перехоплювачів може покращити ситуацію.

«Але у нас, як у боксі. Нас б’ють — ми тримаємо удар. Так довго ми не витримаємо. Нам треба давати відповіді по місцях виготовлення БпЛА, по ключових інженерах і лідерах програм. Треба діяти так, як Ізраїль робив з лідерами ядерної програми Ірану», — впевнений Ступак.

Раніше повідомлялося про те, що Рубіо назвав втрати РФ та України загиблими від початку 2025 року.

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