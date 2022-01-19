Путін може дуже швидко ще примножити війська на кордоні з Україною і вчинити агресивні дії – Блінкен

Путін може дуже швидко ще примножити війська на кордоні з Україною і вчинити агресивні дії – Блінкен

Блінкен сподівається, що мирне врегулювання конфлікту ще можливе.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні вранці прилетів до Києва і уже зустрівся з Зеленським.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо лише напередодні. Після агресивних заяв Кремля та новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

«Ми знаємо, що у Росії існують плани, як надзвичайно швидко ще більше примножити війська на кордоні з Україною. І це дає Путіну можливість дуже швидко ухвалити і реалізувати подальші агресивні дії проти України», - заявив Блінкен.

Він сподівається, що мирне врегулювання конфлікту ще можливе. І міжнародні союзники докладуть усіх зусиль, аби змусити Росію заспокоїтися. Після візиту до України держсекретар вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме із міністром закордонних справ Німеччини. А у п’ятницю в Женеві Блінкен має зустрітися з головою російської дипломатії Лавровим.

За інформацією американського телеканалу CNN адміністрація президента Байдена розглядає постачання до України великої кількості зброї для спротиву російській окупації, це, за словами джерел видання, свідчить про песимізм американських чиновників після переговорів з росіянами.

Держсекретар США зустрівся з Володимиром Зеленським

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