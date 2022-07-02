Путін може "нагнути" Лукашенка, аби той утнув щось на кордоні з Польщею чи Литвою - Клімкін

Путін може "нагнути" Лукашенка, аби той утнув щось на кордоні з Польщею чи Литвою - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Путін може змусити Лукашенка "зробити щось на кордоні" Польщі чи Литви.

За словами ексміністра, ймовірно, через це Лукашенко "вкопує БТРи на шляху до польського кордону".

Про це Клімкін сказав під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе".

"Я не виключаю, що Путін "нагне" Лукашенка не на напад на нас, а він може "нагнути" його на конфлікт стосовно Польщі чи Литви, зробити щось на кордоні. Не просто так поляки зараз зміцнюють кордон", - припускає Клімкін.

Колишній очільник МЗС пригадує штучну "міграційну кризу", яку створив Лукашенко за ініціативи Путіна. Тому цього разу самопроголошений президент Білорусі може знову піддатися російському диктаторові.

"Спочатку він, як скот, гнав мігрантів і це все було вигадано росіянами. А зараз, якщо Путін йому скаже: "починай якусь перестрілку", ну як починалася друга світова... Ви думаєте Лукашенко не почне? Звичайно почне, він там для чого БТРи вкопує, на шляху до польського кордону?" - каже Клімкін.

Нагадаємо, Павло Клімкін переконаний, що білоруси не підтримають Лукашенка, якщо той вирішить повністю вступити у війну проти України. За його словами, білоруський народ скоріше скине самопроголошеного президента з престолу, ніж піде війною проти українців.

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