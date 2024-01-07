“Путін може перемогти!”: військовий розповів, чи дійсно ситуація на фронті перебуває в “глухому куті”

Путін може виграти війну, якщо Україна буде і далі розраховувати тільки на те, що їй дадуть чи не дадуть партнери, і при цьому самі будемо в Європах, чи ховатися, не ходити в спортивні клуби, не виходити з дому, щоб не “загребли”.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA висловив артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас”.

“Завдяки цьому якраз Путін може перемогти. Поки українцям не дійде, що треба встати, взутися, одягтися, взяти до рук зброю і вибити як мінімум до кордонів ворога, “рускій мір” буде тут”, — розповів військовий.

За його словами, ситуація на фронті зараз не перебуває у “глухому куті”.

“Глухий кут — це коли вперлися і немає куди рухатися. Нам ще рухатися і рухатися. Так, можливо лінія зіткнення не так активно зміщується, як це було минулого року. Це досить логічно, оскільки минулого року вони галопом заскочили на наші території, і так само швидко ми їх вибивали, наскільки могли вибити. Вони не були закріпленими і так далі. А зараз, якщо глянути основну лінію, це ті самі території, які вже багато років були окуповані. Навіть, якщо взяти Запоріжжя, Херсонщину. Поки ми їх вибивали з правого берега, звісно, що вони на лівому швиденько намагалися по максимуму закріпитися і підготуватися, що ми будемо заходити на лівий берег”, — розповів “Бас”.

Далі просування йде не так активно, каже військовий. Однак ситуація на фронті може різко змінитися за добу.

“Тому що в них щось пішло не так, чи десь прилетіла ракета від наших партнерів. Разом із тим нам підвезли щось вчасно чи підготували якусь бригаду. Тоді за добу на якійсь ділянці може бути різке просування”, — розповів “Бас”.

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