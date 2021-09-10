Путін може піти на поступки попри бажання знищити українську державність, - Кулеба

Путін може піти на поступки попри бажання знищити українську державність, - Кулеба

Заяву господаря Кремля про “один народ” слід відмежовувати від реальної політики.

Недавня стаття президента Росії Володимира Путіна про українсько-російські стосунки, в якій він фактично заперечує давню історію державності України, має рівень публічної заяви і є далекою від реальної політики.

Таку думку висловив 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами голови МЗС, до майбутнього діалогу з Путіним слід підходити “через дуже практичні політичні інструменти”.

“У 2019 році, наприклад, Путін так само хотів знищити українську державність, але тим не менше він пішов на конкретні поступки щодо обміну полоненими, звільнення наших політв'язнів, Олега Сенцова”, - нагадав український міністр.

Дмитро Кулеба переконаний, що згадана стаття має рівень публічних заяв, які часом робить і українська сторона.

“Є ще рівень реальної політики, де можна вирішити важливі питання”, - зауважив з цього приводу Кулеба.

Дмитро Кулеба згадав про поступки Путіна та обміну полоненими у 2019 році

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