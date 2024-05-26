Батько Путіна може виявитися нацистом: Кремль все тримає в таємниці

Діди воювали – за Гітлера! В минулому випуску ТСН-Тижня наш історичний розслідувач Стас Ясинський розказав про армію Власова. А сьогодні – продовження цієї теми. Про яке, на відміну від зрадника Власова, нинішні російські пропагандисти навіть бояться згадати.

В 2003 році в польській газеті вийшло розслідування, де стверджувалося: що ось цей чоловік на фото - боєць Російської визвольної народної армії по імені Володимир Спірідонович Путін.

Боєць колабораційного підрозділу нацистів на ім'я Володимир Спіридонович Путін. / Фото: ТСН.ua

Так, поляки стверджували, що це - батько нинішнього президента Росії Володимира Путіна. І він зовсім не офіцер-підводник, як розповідає його син. А у складі армії російських нацистів брав участь в знищенні поляків у Варшавському гетто.

Після виходу статті тему блискавично зам'яли. А ми вирішили поцікавитися: що ж таке Російська визвольна народна армія? І натрапили на цілу нацистську республіку, яка два роки існувала зовсім поруч з кордонами України: на території сусідніх Брянської та Орловської областей.

Те, що Росія хоче приховати – це Локотська республіка. Утаємничена російська квазідержава під нацистським протекторатом, яка мала територію більше Бельгії, власну армію, нацистську партію і навіть свій маленький домашній холокост. Назва републіки трохи дивна, бо все почалося в райцентрі Локоть Брянської області, що межує з українською Чернігівщиною.

Саме там перед війною зустрілися колишній борець з більшовизмом Костянтин Воскобойник і комуніст-невдаха Броніслав Камінський. Обох більшовики зіслали в Локоть за різними мотивами. І обидва використали втечу радянської влади в 1941-му як старт власного політичного проєкту.

Костянтин Воскобойник був непоганим організатором і ще перед приходом німців в Локоть створив там невеличкий загін народної міліції з таких, як він сам, жертв радянської влади. Німці оцінили прагнення Воскобойника і призначили його місцевим старостою. Броніслав Камінський став його правою рукою. І два новопосвячених колаборанти почали створювати свою модель Росії.

Воскобойник роздав селянам землі, зменшив податки, створив суд і започаткував власну партію – Російську народну соціалістичну. Не так вже й погано, вирішили росіяни! За три місяці осені 1941-го під правлінням Воскобойника опинилася чимала територія – 6 районів Брянщини, частина сусідніх з нею районів Орловської та Курської областей.

Німці дозволили квазідержаві існувати самостійно, за умови поставки харчів Рейху та війни з партизанами. Але 8 січня 1942-го партизанський загін Андрія Сабурова прорвася в столицю Локотської республіки і вбив Костянтина Воскобойника. Командування перейшло в руки Броніслава Камінського. Якщо Воскобойник був демократом, то Камінський – поціновувачем ідей Сталіна і Гітлера. Замість поліції він почав створювати власну армію – Російську визвольну народну, скорочено РОНА. А партію, яку його попередник назвав народною-соціалістичною, він перетворив в націонал-соціалістичну партію Росії.

Нацизм Камнського вилився в масові розправи над місцевими євреями, яких в Локотській республіці знищили поголовно. Після війни на території Локотського конезаводу розкопали 22 тисячі безіменних могил. А таких полігонів смерті в маленькому російському рейху було не один і не два.

Для масових страт, які Камінський проводив досить часто, республіка мала особливого ката. Її звали Антоніна Макарова. В 1941-му вона пішла доброволицею. Після оточення під Вязьмою п'яти радянських армій потрапила в табір. Звідки втекла з коханцем, який кинув її посеред лісу. Далі Тоня потрапила до рук солдат Камінського. Які дали їй горілки, кулемет і можливість стріляти в людей.

Загалом на рахунку Тоньки-кулеметниці більш ніж півтори тисячі жертв. Найцікавіше – катесса Антоніна Макарова після багатьох карколомних піруетів долі поміняла прізвище і стала шанованою радянською ветеранкою. Її знайшли і засудили до страти лише в 1976-му.

А сам Броніслав Камінський в 1943 році, після початку наступу Червоної армії, разом із власним військом відступив слідом за німцями. Ті перетворили колаборантів на 29 гренадерську бригаду Ваффен СС.

В 1944 році РОНА разом з німецькими СС-івцями відзначилися пограбуваннями і вбивствами мирного населення в Варшавському гетто. Там за короткий термін російські нацисти вбили до 15 тисяч поляків. Злочини росіян були настільки масовими і що навіть у німців урвався терпець. Автівку Камінського розстріляли, повісивши розправу на польських партизанів.

В справі Камінського, Локотської республіки та армії російських нацистів і досі настільки багато таємниць, що очевидною є робота радянських спецслужб. Достеменно відомо, що сім'я і діти Камінського після зради та звірств свого батька і чоловіка жили в СРСР дуже добре.

В Союзі, де родини простих ворогів народу висилалися глибоко і надовго, це був нечуваний факт. Який можна пояснити іншим фактом – Камінський ще до війни став агентом НКВС. Серед таємниць нацистської республіки – і ось цей чоловік на фото. Чи дійсно Володимир Путін старший брав участь в розправах в Варшавському гетто, як стверджують польські журналісти? Принаймні, дії та ідеали теперішнього російського вождя не надто відрізняються від тодішніх колаборантьких недофюрерів.

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Москва хотіла це приховати! Прізвище Путін - серед пособників Гітлера!

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