Путін може втратити владу: Піонтковський розповів, коли Україна переможе у війні 

Україна може перемогти у війні проти Росії в жовтні цього року або влітку 2023.

Це все залежить тільки від того, чи отримають ЗСУ потрібну їм зброю.

Про це в етері ТСН сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Основний сценарій - вся ситуація зараз у руках ЗСУ, які можуть знести Кримський міст та звільнити Херсон. І ЗСУ можуть це зробити, якби вони отримали потрібну зброю. Путіну доведеться змиритися з поразкою та для початку відвести війська. Другий варіант - перемир'я не буде, але якщо зброя не надійде ЗСУ раніше листопада, то потім почнуться морози. Станеться заморожування конфлікту. Тоді в Росії можуть статися нові теракти", - пояснив публіцист.

Піонтковський зазначив, що після поразки у війні Путін може втратити владу в Росії.

"Росія стратегічно уже програла війну, бо не захопила Київ. Перемога України буде або в жовтні цього року, або влітку 2023 року", - наголосив публіцист.

Нагадаємо, що британський полковник попереджає Україну про ймовірну зраду Заходу, яка дозволить Путіну виграти війну.

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