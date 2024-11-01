Путін може застосувати проти Києва вибухову "зірку": експерти пояснили, що це таке

Аналітики не виключають того, що окупанти готуються до нового масованого удару.

Після останніх, практично щоденних нічних атак "Шахедів" по столиці, моніторингові канали звернули увагу на те, що ці дрони спочатку летять наче на Житомир, але розвертаються та намагаються атакувати столицю.

В соцмережах користувачі не виключають, що може йтись про тестування нових маршрутів для потужного удару саме по столиці. Своєю чергою, військові експерти повідомили, що така тактика зміни маршрутів скоріш за все є намаганням окупантів змусити ЗСУ розміщувати ППО на різних локаціях, "розпорошуючи" їх.

"Вони ("Шахеди" — Ред.) постійно змінюють свої маршрути. Таким чином окупанти не тільки намагаються дізнатись те, де саме розміщуються засоби ППО або де територія більш насичена мобільними вогневими групами, вони таким чином намагаються нас змусити розміщувати на різних локаціях засоби ППО та мобільні вогневі групи. Це спрямовано на розпорошення, розосередження ресурсів. Вони намагаються змусити нас це робити. Яким буде обраний в такому випадку основний маршрут для основного удару — цього ніхто не знає", — каже в коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інфомаційний спротив" Олександр Коваленко.

Кажучи про ризик основного удару, експерт не виключає, що він може бути масованим та комбінованим.

"Я думаю, що є такий ризик — в листопаді може відбутися удар саме з використанням комбінованої ракетної компоненти. Звісно, він буде підсилений дронами. Вони будуть синхронізовані та можуть супроводжувати ракетний удар", — каже аналітик.

Та зауважує, що за рахунок тільки одного виробництва окупанти могли накопичити таких ракет як Х-101\555 більше 120 одиниць.

"Це тільки за рахунок виробництва. Не кажучи про всі інші ракети", — каже Коваленко.

Резюмуючи, експерт не виключає, що путінська армія могла обрати тактику паузи, очікуючи, коли в Україні настане холодна погода та почнеться опалювальний сезон: "Можуть планувати на початок листопада, початок опалювального сезону, щоб точково бити по енергетиці".

Можуть направити "зірку" з вибухівкою

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в коментарі для ТСН.ua каже, що армія Путіна шукає для "Шахедів" безпечні маршрути заходу до Києва. Не виключено, що може запустити так звану "зірку".

"Такі атаки "Шахедів" — це намагання обійти ППО, зайти з іншого азимуту на столицю України. До цього були намагання зайти зі сходу, з північного сходу, з заходу, з півдня, з південного заходу, з північного сходу. Зараз – зі сторони Житомира. По великому рахунку — знов невдало, тому що частина "Шахедів" була знищена", — каже Роман Світан.

За його словами, такі атаки — штатна робота засобів ураження противника.

"Що може бути ще — вони можуть використати так звану "зірку". Тобто зайти "Шахедами" зі всіх можливих азимутів на місто. Для цього можуть використати одночасно близько 150 "Шахедів". Це може бути прокладкою маршруту", — резюмує Світан.

Шахедів у Росії стане ще більше

Раніше повідомлялось про те, що Росія накопичила кількасот ракет і готується до удару.

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