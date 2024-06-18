Путін може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні: Жданов розповів, які можуть бути наслідки

Російський очільник Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита в Україні. Про це днями заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко в інтерв’ю The Times.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на тому, що блок повинен продемонструвати світові свій ядерний арсенал перед обличчям загрози з боку Росії та Китаю, що зростає. За його словами в інтерв’ю The Telegraph, між членами Альянсу сьогодні тривають прямі консультації щодо зняття ракет зі зберігання і приведення їх у бойову готовність.

Що таке тактична ядерна зброя, скільки її в Росії, наскільки реальні побоювання, що Путін може віддати наказ про застосування та які можуть бути наслідки, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чи застосує Росія ядерну зброю

За його словами, вірогідність того, що Росія застосує ядерну зброю існує, адже це ядерна держава — ми говоримо про це від першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

“Ніхто не може стовідсотково сьогодні гарантувати, що вони не застосують ядерну зброю. За певними домовленостям між Заходом і Росією, як говорять наші партнери, у цьому конфлікті вірогідність застосування ядерної зброї майже дорівнює нулю, а війна буде вестися суто конвенційною зброєю, тобто не ядерною. Але з боку Росії постійно лунають загрози — як ми це називаємо, вони починають махати ядерним кийком. Особливо, коли у них на фронті починається застій і немає успіхів або Росії хочеться натиснути на Захід, вони починають нею розмахувати”, — розповів ТСН.ua військовий експерт.

Нещодавно Росія та Білорусь провели спільні навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї. НАТО у відповідь провело тренування своїх ядерних сил.

“Альянс провів навчання з пілотами В-52 щодо виходу на рубежі пусків ядерних ракет над Балтикою навпроти Калінінграда. Так що кроки такі є, але в основному це обмежується демонстраційними діями. Ніхто ядерні боєзаряди не чіпає. Зараз НАТО обговорює про переведення своєї ядерної зброї до готовності номер один. Що це означає? Це переведення сил і засобів, які можуть застосувати ядерну зброю, в вищу ступінь бойової готовності. Тобто екіпажі літаків перебувають на летовищі, там вони мешкають в готовності до вильоту. Екіпажі кораблів, підводних човнів теж перевіряють все обладнання і технічний стан ракетних шахт, ракет-носіїв і таке інше”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, Росія та Захід підвищують ставки. Тому, скоріше за все, генсек НАТО Столтенберг та голова РНБО України знову заговорили про те, що Росія дійсно може застосувати ядерну зброю.

“Але будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд переважить”, — каже військовий експерт.

Що таке тактична ядерна зброя

За даними американської розвідки, Росія має близько двох тисяч одиниць тактичної ядерної зброї.

“Що стосується тактичної, оперативної чи стратегічної, на жаль, а може і на краще, в світі не існує як такої градації ядерної зброї. Спочатку її намагалися класифікувати за потужністю. Коли лінійка потужності вирісла від 0,2 кт до 100 мт, ця класифікація відпала. Потім була спроба класифікувати за зброєю, яка її застосовує. Наприклад, “Точка-У” — це тактичний ракетний комплекс. Під нього був ядерний боєзаряд. Значить, зброя вважалася тактичною. Хоча останні розробки головних частин до ракет досягали і 10 кт, і 20 кт. А ось вже “Іскандер” – це оперативна-тактична зброя, тому що оперативно-тактичний ракетний комплекс”, — розповів Олег Жданов.

Так само намагаються поділяти артилерійські, інженерні боєприпаси, авіаційні бомби, каже військовий експерт.

“Бомба 250 кг — вона малої потужності, її називають тактичною зброєю. Хоча її можна скинути де завгодно. Такої чіткої градації немає. В основному класифікують по застосуванню озброєння. Два терміни залишилося – стратегічна і тактична. До речі, оперативної, проміжної такої стадії в градації ядерних боєзарядів немає. Стратегічними ми вважаємо балістичні ракети, які міжконтинентальні, летять на 1000 км. А тактична – це малого радіусу дії, хоча і не малої потужності”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

Загроза ядерного удару Росії: які можуть бути наслідки

За словами військового експерта, якщо розглянути найгірший варіант розвитку подій — що Путін застосує ядерну зброю в Україні, наслідки будуть залежати від того, що це буде за зброя та де вона буде застосована, у якій місцевості.

“Чи буде там висока щільність населення? Чи це буде малозаселені регіони? Це буде рівнина, припустимо, наші південні степи? Там розповсюдження вражаючих факторів буде більше. Чи це буде місцевість горбиста місцевість з лісами? Там менше буде розповсюдження вражаючих факторів”, — розповів Олег Жданов.

Крім того, за його словами, неможливо передбачити, куди буде дути вітер під час вибуху. А зупинити чи змінити курс радіоактивної хмари неможливо.

“Куди вона піде? А якщо хмара піде на Москву, то що робити? Ну, так, Путін втече. Але це може спричинити соціальний вибух і паніку серед населення Росії. А якщо скажуть, що вітер дує в сторону Воронезької області та Ростова? Є непередбачувані чинники”, — каже військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю, артилерійські боєприпаси або авіаційні бомби малої потужності, не станеться “другого Чорнобиля”.

“Це стовідсотково. Наслідків буде набагато менше, це буде підлягати рекультивації. Але для Росії наслідки будуть фатальні, особливо для Путіна. Я думаю, що тоді світ виконає своє зобов'язання”, — каже Олег Жданов.

Справа в тому, що поки ніхто не застосував ядерну зброю, вона залишається зброєю стримування, зазначив військовий експерт.

“Якщо хтось перший застосує цю зброю, це буде звичайна зброя нападу. І відповідь, покарання за порушення неофіційної чи негласної домовленості у світі, ереведення ядерної зброї зі стримування у зброю нападу, буде покарано шляхом нанесення ураження”, — розповів військовий експерт.

Він зазначив, що президент США Джо Байден і колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон говорили про те, що США і Британія залишають за собою право нанесення масованого удару по російських військах в Україні конвенціональною, тобто звичайною зброєю, у разі застосування чи спроби застосування ядерної зброї.

“Або спроби, підкреслюю. Сьогодні неможливо це приховати. От Росія з Білорусією провели сумісні навчання. І в НАТО вже знають, що так, вони возили імітатори ядерного вибуху і тренували розрахунки. Тобто ступінь усвідомленості на Заході величезний, розвідка працює. Тому, якщо хтось там відкриє дверцята сховища, де лежать ядерні боєзаряди, весь світ буде знати одразу. І відповідно буде реакція”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, російський очільник Володимир Путін робить ставку на те, що зможе передусім здобути перемогу на полі бою, навіть незважаючи на те, що російські війська лише заледве просуваються в Україні.

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