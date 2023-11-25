Путін мріє про підводний тунель, щоб з’єднати Росію з Кримом: чи реальний план диктатора

Президент-диктатор Росії Володимир Путін хоче побудувати тунель під Керченською протокою, щоб з’єднати Росію з Кримом підводним щляхом. У будівництві окупантам планує допомогти Китай.

Що нафантазували у Кремлі та навіщо Путіну новий багатомільярдний проєкт в українському Криму – в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

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У Кремлі задумали новий багатомільярдний проєкт в українському Криму. Його деталі журналістам The Washington Post передали неназвані українські чиновники. За наказом Путіна, окупанти мають побудувати довжелезний тунель під Керченською протокою. Все – через ненадійність Кримського мосту.

"Переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня, були викликані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку"

Журналісти The Washington Post запевняють – документи не брешуть. До цього проєкту вже залучили великих російських бізнесменів. Утім відповідного досвіду рсіяни не мають – тож звернулися до китайців. А ті не відмовили та навіть зареєстрували спільний консорціум у Криму.

"В електронних листах, поширених серед посадових осіб консорціуму протягом останніх тижнів, згадуються зустрічі з китайськими делегатами в Криму. В одному з них, датованому 4 жовтня, Китайська корпорація залізничного будівництва (CRCC) описується як така, що "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні", - йдеться у сюжеті.

CRCC – це величезна китайська державна компанія. Саме вона будує та обслуговує більшу частину залізниць та автошляхів КНР. Але будує вона не лише в Китаї, але і закордоном.

За допомогою держкомпанії Пекін інвестує в інфраструктуру по всьому світу. Саме ця компанія реалізувала багатомільярдні проєкти в Бангладеші, Малайзії та Африці. Раніше співпрацювали китайці і з Москвою – побудували лінію метро у столиці РФ Серед компетенцій китайської корпорації якраз будівництво тунелей різної складності. Утім, з отриманих електронних листів, журналісти зробили висновок, що китайці хотіли зберегти свою участь в секреті.

Увесь цій "мегазадум" має очолити російський бізнесмен Володимир Калюжний. Журналісти The Washington Post вирішили запитати у нього про проєкт напряму, але він відмовився спілкуватися з журналістами. Інші учасники консорціуму також відповідати журналістам не збиралися.

"У будівництві беруть участь компанії, пов'язані з Аркадієм Ротенбергом, другом дитинства Путіна, який накопичив величезний стан завдяки підтримуваним Кремлем проєктам, включно з зимовою Олімпіадою 2014 року в Сочі. 71-річний олігарх придбав велику власність у Криму після його незаконної анексії під санкції Міністерства фінансів США".

Навіщо цей тунель взагалі

Медійники опитали експертів і дійшли висновку, що скоріше за все, Путін дуже занепокоєний ситуацією на Кримському мосту. Ця логістична артерія надважлива не тільки для постачання зброї російським загарбникам, але й для забезпечення всім необхідним окупованого Криму. А періодична "бавовна" на ньому не сприяє ні першому, ні другому.

Тунель міг би усунути більшість ризиків війни. Під землю не запустиш ракету та не поцілиш дроном. Проте таке будівництво затягнеться на роки. Гарним прикладом є подібний тунель між Данією та Німеччиною. Його будують уже 9-й рік, а завершити планують лиш у кінці десятиліття. Європейцям він обійдеться близько 9 мільярдів євро. Фахівці впевнені, добудувати тунель швидко не вдасться, тож вплинути на війну він не зможе, якщо вона не триватиме десятиліттями. На це певно і розраховує кремлівський диктатор.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк розповів, чим Україна вперше вразила Кримський міст.

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