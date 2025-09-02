Путін мститься за "ахіллесову п’яту": що кажуть експерти про підготовку Росії до енергетичного терору

Путін прагне організувати для українців жахливу та холодну зиму

Реклама

Експерти прогнозують, що Росія може відновити масовані повітряні удари по енергетичній інфраструктурі України. За їхніми словами, росіяни проводять активну розвідку підстанцій, трансформаторів та інших об’єктів.

«За аналізом маршрутів польотів розвідувальних БПЛА противника та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об’єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро- та газова інфраструктура», — написав на своїй сторінці у соцмережі військовий фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій Бескрестнов («Флеш»).

Водночас він додає, що достеменно невідомо, чи будуть атаки.

Реклама

Удари по енергетиці неминучі

Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ» та експерт з енергетичної безпеки, вважає, що заява Бескрестнова — це очевидна річ.

«Чи будуть росіяни бити по енергетиці? Очевидно, що так. Вони це робили взимку 2022-2023 років, а також навесні-влітку 2024 року. Те, що були певні паузи — цілком зрозуміло. У ворога є пріоритети — зараз вони більше б’ють по військових цілях, об’єктах військово-промислового комплексу. Та й запас ракет у них не безмежний — їм доводиться обирати. Якраз наближається опалювальний сезон, тому так, такі удари будуть — це реалії війни, до яких варто бути готовими завжди», — розповідає ТСН.ua Михайло Гончар.

Експерт підкреслює, що росіяни можуть випробувати нашу енергетику на міцність як перед початком опалювального сезону, так і під час пікових морозів.

«Гадаю, що тактика росіян щодо повітряних атак буде іншою. З попередніх років вони зробили висновки та внесли корективи, тому можуть вкотре спробувати завдати ударів по основним об’єктам об’єднаної енергосистеми, генерації та газового сектору», — зазначає експерт.

Реклама

Ціль РФ — тотальний блекаут

На питання, до якого максимуму окупанти можуть вивести з ладу нашу енергосистему, Михайло Гончар відповідає так:

«Цього росіяни самі не знають і, загалом, ніхто достеменно не може знати. Восени 2022 року в РФ вважали, що зможуть знищити нашу енергосистему і в Україні почнеться тотальний блекаут. З усіма наслідками — евакуація людей, порожні міста. Але цього не сталося», — нагадує експерт.

Діятимуть за шаблонами минулих атак

Михайло Гончар нагадує, що у 2022 році перші масовані удари росіяни завдали 10 жовтня, хоча «точкою відліку» він вважає 11 вересня, коли були уражені Харківська ТЕЦ-5 та електростанції у Чугуєві та Змієві.

«Попри намагання противника, блекауту не сталося. Лише після ракетного удару 23 листопада 2022 року були проблеми з електроенергією на декілька годин. Влітку минулого року Росія намагалася зробити те саме, але в них нічого не вийшло. Зараз росіяни роблять ставку на більш потужні та далекобійні реактивні „Шахеди“, які долають нашу систему ППО. Тому цілком можливо, що вони діятимуть за шаблонами 2022 року, мовляв, не вийшло перші два рази — вийде втретє», — зазначає експерт.

Реклама

Михайло Гончар вважає, що зараз не потрібно «розганяти чергову апокаліпсичну картинку», оскільки це лише на руку ворогу.

«Удари по енергетиці будуть. Росіяни до цього готуються. Але розповіді про розвідку наших об’єктів енергетики — це, не є новиною. Об’єкти електроенергетики, генерації та газової інфраструктури — стаціонарні. Вони були на своїх місцях десять років тому і зараз там знаходяться. Це нерухомі цілі, а не колони техніки, які можна переміщувати. Ба більше, росіяни розвідали їх готуючись до ударів ще у 2022 році. В подальшому ж увесь час здійснюється періодичний моніторинг на предмет того який інженерний захист з’явився на тих чи інших об’єктах», — зауважує він.

Готуватися та не розслаблятися

Експерт наголошує, що енергосистема України, а також газова та газотранспортна системи, за час війни продемонстрували достатню гнучкість і стійкість.

«Оператори цих систем, передусім, „Укренерго“, не сиділи, склавши руки, готувалися та готуються до можливих російських повітряних атак. Особливо це стосується системи електроенергетики, тому я думаю, що зараз нам потрібно відкинути паніку і не розслаблятися, а бути готовими до можливих атак», — підсумовує Михайло Гончар.

Реклама

Генерал-лейтенант: Росія готує комбіновані удари

Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, також вважає атаки на енергетику України очевидним фактом та прямим наміром агресора.

«Це помітно по поведінці російського диктатора Путіна, який планує вести війну з Україною у цьому році і, ймовірно, у наступному. У Кремлі вирахували й вважають дуже дієвим такий „ракетний тиск“ на населення України. Це можуть бути комбіновані удари по енергетиці, яких росіяни до цього ще не робили — масовані атаки по електропідстанціях, нафтових та газосховищах. Вони прагнуть організувати для українців жахливу та холодну зиму», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

«Ахіллесова п’ята» Путіна та помста за наші далекобійні ракети

За словами експерта, українським військовим вдається суттєво впливати на слабке місце Росії.

«Ми б’ємо все, що пов’язано з паливно-мастильними матеріалами РФ. Їхні місця виробництва, зберігання та доставки пального до російської армії. Це суттєво впливає на дієздатність армії агресора, збитки колосальні. Можна сказати, що це стало такою собі „ахіллесовою п’ятою“ для Путіна», — зазначає Романенко.

Реклама

Саме тому російська сторона під час перемовин постійно висуває вимогу припинити повітряні удари по енергетичних об’єктах та виробництву пального.

Романенко підкреслює, що Путін розуміє, наскільки це небезпечно, особливо після появи в України далекобійної зброї — ракет «Фламінго», «Сапсан», довгого «Нептуна».

«Удари можуть бути потужнішими, а ракети залітати ще далі на територію Росії. Така реальність не влаштовує Путіна, тож у відповідь він буде мститися — ударами по енергетиці та терором з повітря мирних міст. Такий терор, до речі, вже розпочався. Про це свідчить атака російськими дронами Києва, 2 вересня, у світлий час доби. На жаль, такі нальоти можуть бути частими», — зазначає Романенко.

Він додає, що зараз Росія накопичила засоби на 2-3 масованих удари, які можуть включати до пів тисячі дронів та пів сотні ракет. Їхніми цілями, ймовірно, можуть стати саме енергетичні об’єкти України. А от коли саме — це питання часу.

Реклама

Потрібне посилення ППО

За словами Романенка, повністю захистити енергетичні об’єкти від ракет неможливо, цього не зможе жодна ППО у світі. Але додатковий захист Україні дуже необхідний. Передусім системи Patriot та інше озброєння, щоб ефективніше збивати російські дрони.

«Звісно, що частково врятувати від дронів енергетичні об’єкти можуть спеціальні сітки чи захисні споруди, але у випадку атак балістикою, вони можуть просто розбивати наші енергетичні об’єкти, а вже потім добивати їх дронами. Нам потрібно посилювати протиповітряну та протиракетну оборону», — підкреслює експерт.

Ігор Романенко переконаний, що знищити енергетичну систему України росіянам не вдасться

«Повністю знеструмити Україну РФ не вдасться, наші фахівці навчилися працювати у важких умовах. Але противник може суттєво вплинути на електропостачання та забезпечення теплом, що дуже негативно позначиться на побуті наших громадян. Зараз українці купують автономні джерела живлення, готуються до складної зими. Гадаю, це варто робити, щоб пережити її», — підсумовує Ігор Романенко.

Реклама