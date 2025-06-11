Путін мститься за "Павутину": генерал розповів про дронові атаки на Київ та чому пропускає ППО

Удари по Києву— Путін мститься за «Павутину»

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Київ оговтується після чергової масованої повітряної атаки Росії, яка завдала столиці значних руйнувань. Масштабні пожежі спричинили задимлення, від якого містяни буквально задихалися. Шоковані кількістю влучань по житлових будинках та інфраструктурних об’єктах, кияни задають логічні питання: що не так з нашою системою ППО, чому російські «Шахеди» почувалися у нашому небі, як вдома, і чому ми не відповідаємо ракетами по Москві.

«Помста Путіна за «Павутину»

Військовий експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.), вважає, що нічний наліт російських ударних дронів — це продовження реакції Путіна на українську спецоперацію «Павутина».

Експерт нагадав про дві такі операції: атака FPV-дронами по стратегічній авіації на російських аеродромах та атака за схожим сценарієм на російський поїзд.

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«Використовуючи штучний інтелект та рій FPV-дронів, було атаковано залізницю в РФ. Тому у росіян там зараз масовий психоз. Звісно, від шоку вони потихеньку відходять, але спокою не мають, бо невеликі дрони можна під багато що замаскувати. Путін хоче нам за це помститися, тому і відбуваються повітряні атаки, в тому числі й на Київ», — розповів Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua.

За його словами, росіяни намагаються вирішити кризу з «Павутиною» і вже, ймовірно, розмірковують, як використати цю технологію проти України. Проте, враховуючи, що нашим спецслужбам знадобилося півтора року на розробку операції, зробити швидко щось подібне росіянам не вдасться.

«Путін прагне помсти за „Павутину“, йому потрібно щось показати своєму глибинному народу. От і атакують Київ та інші міста України великою кількістю повітряних засобів нападу. Головне для російського диктатора — картинка: руйнування, пожежі, покалічені люди, морально-психологічний тиск на населення», — додав експерт.

Чому ППО пропустила дрони в Київ?

На зауваження людей, мовляв, «куди зникла наша ППО», військовий експерт наголошує, що стовідсоткової протиповітряної оборони не існує у світі.

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«Такого просто не буває, щоб протиповітряна оборона збивала все підряд. Такої не існує у світі, і якщо люди хочуть, щоб нічого не прилетіло — такого не буде. Система ППО навколо Києва постійно змінюється, збільшується кількість засобів для знищення аеродинамічних цілей, в тому числі крилатих ракет та ударних дронів», — зауважує генерал-лейтенант.

Він погоджується, що ці зміни відбуваються повільно і пояснює причину:

«У нас на четвертий рік війни економіка досі не переведена на військові рейки. А чому? Тому що ми живемо у країні, де четвертий рік йде жорстока війна, а хтось тим часом хоче спокійно вести бізнес, як у мирній країні. У нас зменшується кількість мобільних вогневих груп, бо людей не вистачає на фронті. Їх просто беруть і відправляють у піхоту. А чому? Бо у нас не проводять повної і справедливої мобілізації. Все це напряму пов’язано з результатами роботи ППО», — пояснює Ігор Романенко.

Експерт закликає людей, які страждають від ворожих атак, замислитися, чому таке відбувається.

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«Нам потрібно більше мобільних вогневих груп, тож громадяни, які страждають від атак, мають призиватися до війська і йти захищати свій дім від російських „Шахедів“, — підсумовує він.

Якщо немає захисту — маємо його зробити самі

Ігор Романенко наголошує, що Україна з часом має послідовно вийти на виробництва власного комплексу протиповітряного захисту.

«Довгий „Нептун“ у нас з’явився, але на це потрібен був час. Своя балістична ракета теж з’явилася, але теж не за один день. Для цього потрібно зосереджуватися і працювати цілодобово. Тоді і буде чим бити по Москві», — зазначає військовий експерт.

Скільки ще триватимуть обстріли?

За словами Ігоря Романенка, росіяни не зможуть щодня масово атакувати українські міста в такому режимі.

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«Поки таких можливостей у них немає. Але поступово вони нарощують виробництво дронів. До кінця літа окупанти планують довести кількість повітряних засобів нападу до тисячі. Зараз за добу вони застосовують 250-300 дронів та дронів-імітаторів. Щоб такого не сталося, нам потрібно бити балістичними ракетами по Татарстану, де розташований один із заводів із виробництва „Шахедів“, це різко зменшить кількість ворожих БПЛА», — підсумував експерт.

Дата публікації 16:17, 10.06.25 Кількість переглядів 44 Київ усю ніч здригався від вибухів! Репортажі ТСН з епіцентрів пекла!