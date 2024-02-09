Путін набрехав Карлсону: скандальне інтервʼю диктатора і хронічна маячня про Зеленського, війну та Україну

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон таки взяв інтерв’ю у Путіна. 5-хвилинний анонс їхньої розмови підняв на вуха людей по всьому світу. Але повне інтерв’ю точно пішло не за планом і навіть проросійський журналіст ледь витримав Путіна. Впродовж двох годин Карлсон був розгубленим і не міг перебити диктатора, коли той відверто брехав, плутав прізвища та розповідав про теорії змов.

Що ж наговорив Путін про Україну, як його висміяли політики, чому весело було навіть російським прихильникам диктатора і навіщо взагалі Кремль влаштував усю цю виставу, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Потрапив на “лекцію” Путіна

Хотів “історичне” інтерв’ю, а вийшов урок псевдоісторії рівня середньої школи. Інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним набрало понад 60 мільйонів переглядів, утім, серйозними заявами чи хоча б цікавістю 2-годинне відео похизуватися не може. Третина — це лекція з “путінської” історії. Шокований був навіть одіозний Карлсон, який у себе в Америці неодноразово просував російську пропаганду та звинувачував Україну в нацизмі.

Під час розмови Путіна неможливо було перебити, він продовжував верзти нісенітниці, навіть коли журналіст просив прямої відповіді на запитання “чому ти напав на Україну?”. Ось як сам Такер Карлсон оцінив свого співрозмовника уже після інтерв’ю.



“Я не зовсім упевнений у тому, що думаю про це інтерв'ю... Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було... Путін — не та людина, яка дає багато інтерв'ю. Він не вміє пояснювати... Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати”,— прокоментував Карлсон.

Він все терпів і підігравав Путіну, не ставив під сумнів навіть дурниці про “штучність України”, “російський” Крим, про американське ЦРУ, яке “організувало” Майдан та про загрозу НАТО. Заявив Путін і про нові територіальні претензії до України. За його словами, Київ та й усе лівобережжя України нібито “рускіє”.

Уже після інтерв’ю Карлсон дозволив собі ще одну гучну заяву. За словами скандального журналіста, він дізнався, що може спровокувати Путіна застосувати ядерну зброю, і це напряму стосується України.



“Це дім російських ВМС, там російське населення, у них був референдум, вони обрали Росію. Це частина Росії. Вам може це подобатися чи ні, але Путін почне ядерну війну, якщо справа дійде до Криму. Якщо ви реально думаєте, що умовою для миру є те, що Путін відмовиться від Криму, то ви божевільні”.

Що хотів сказати Путін?

Аналітики таки виокремили те, що насправді хотів донести Путін. Один із головних його меседжів — це спроба переконати Захід, що війну в Україні треба якнайшвидше завершити “миром”, але є нюанс. Його умови, зокрема — збереження за Росією окупованих територій України. Ось як це прокоментували у BBC:

“Чому немає мирних переговорів, які могли б покласти край конфлікту, питає Такер Карлсон.

Путін вважає, що в усьому винен Володимир Зеленський, який випустив декрет про заборону переговорів із Росією. Щоправда, якщо бути точнішим, указ, підписаний Зеленським, не містить жодних заборон — лише констатацію неможливості проводити переговори — і не з Росією, а з її президентом Володимиром Путіним.

Путін заочно порадив Зеленському скасувати цей декрет, і все”.

Крім цього, Путін звернувся до Вашингтона у спробі переконати американців припинити допомогу Україні. Ще й приплів туди історію про “найманців”: “Я не понимаю, зачем американским солдатам воевать в Украине. Там есть наемники из США. Больше всего наемников из Польши, на втором месте — наемники из США, на третьем — наемники из Грузии. Что ж, если кто хочет отправить регулярные войска, это точно поставило бы человечество на грань очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Нужно ли это Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи миль от вашей национальной территории! Неужели у вас нет ничего лучше?”.

Чергова безсоромна брехня

Нагадаємо, що ще восени 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону вести перемовини з Росією, поки там править. Тож президент РФ вкотре наплював на факти, а проросійський Карлсон ніби води до рота набрав. Але Путіна вже понесло і він вирішив розказати чергову історію про неонацистів в Україні: “Я когда-то с Зеленским об этом говорил. Я говорю: “Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, а ваш отец боролся с фашизмом? Был фронтовиком”.



Як думаєте, чи варто нагадати Путіну про те, що батько Володимира Зеленського Олександр народився лише у 1947 році? Який фронтовик?

Путін виправдав Гітлера

Але це ще не все. Путін, який бореться з уявними нацистами в Україні, публічно заявив, що вважає справедливим напад Гітлера на Польщу. Спочатку волати про “неонацістів”, а потім виправдовувати злочини Гітлера — ось це і є рашизм: “Эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига (немецкое название — ред.) появился город Гданьск. Гитлер просил их (поляков — ред.) отдать мирно. Поляки отказались, заигрались и заставили Гитлера начать Вторую войну именно с них”.

Нападе чи ні?

Запитав Карлсон Путіна і про країни Балтії. За його словами, після вторгнення Росії до України в НАТО небезпідставно занепокоєні, що РФ вторгнеться і туди. Путін, чи то трохи подумавши, чи дослухавши перекладача, дав відповідь: “Абсолютно, это абсолютно исключено!”.

Нагадаємо, що у 2022 році перед початком повномасштабної війни, що Путін, що голова МЗС РФ Лавров брехали так само. А згодом на Україну полетіли російські ракети, а ЗС РФ розпочали повномасштабне вторгнення.

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Пропагандисти такого не очікували

До слова, путінський бенефіс повеселив навіть російських пропагандистів. Перед виходом інтервʼю був шалений інформаційний бум — анонси, інтриги, очікування. Журналісти федеральних каналів РФ стежили за кожним кроком скандального американського телеведучого. Та що там слідкували, вони навіть опублікували фото Карлсона в московському “Ашані” та всерйоз розповідали про те, чим обідав американець.

Фото з соцмереж

А от реакції на саме інтерв’ю виявилися кардинально іншими. У Мережі рашисти самі глузують з Путіна та навіть співчувають Карлсону. Є й ті хто волає, що сміятися з Путіна можна тільки росіянам.

Фото з соцмереж

Скриншот

Інтерв’ю Путіна, попри намагання Кремля, не стало сенсацією — нічого нового, нічого цікавого. Утім деякі світові медіа свою думку щодо “лекції” Путіна таки висловили.



Як зазначають у The Washington Post, скандальний екстелеведучий Такер Карлсон тримав диктатора у “теплій ванні”, навіть не запитавши його про банальні наслідки війни: тисячі втрачених життів, масштабні руйнування і порушення прав людини. Це вже ми не кажемо про Бучу, Маріуполь, багатостраждальний Херсон і Харків, який ночами атакують з сусіднього Бєлгорода. Світові ЗМІ передбачувано звинуватили Карлсона у просуванні кремлівських наративів, зокрема це зробив телеканал CNN:

“Тепер стало зрозуміло, чому Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Протягом більш ніж двогодинної бесіди колишній ведучий Fox News, який став онлайн-коментатором, переважно утримувався від кидання виклику російському авторитарному режиму, чия жорстока війна проти України призвела до марних смертей сотень тисяч людей. Ті, хто очікує жорсткого протистояння, напевно підуть геть, дуже розчаровані довгим і безладним інтерв’ю, в якому сам Такер часом здавався розгубленим.

Замість того, щоб тиснути на Путіна з багатьох актуальних тем, включаючи достовірні звинувачення Росії у вчиненні військових злочинів і ув’язнення лідера опозиції Олексія Навального, Карлсон дав автократу змогу вільно маніпулювати суспільством і розповідати свою версію історії, якою б оманливою вона б не була. Часом, коли путін казав про свої образи перед Заходом, він звертався до історичної освіти Карлсона і апелював до історії, на що ведучий дивився ошелешеними очима. Простими словами, Карлсон надав Путіну можливість поширити власну пропаганду на глобальну аудиторію, а сам Такер не вивчав правдивість його тверджень”.

Колеги ж Такера Карлсона проїхалися по ньому так, що йому варто було б сто разів подумати, чи варто знову проводити подібні інтерв’ю. Як завжди “відзначився” лише Ілон Маск, котрий як міг нахвалював та рекламував інтерв’ю у соцмережах. Але після виходу цієї ганьби, чомусь притих.



Ще напередодні інтерв’ю Такера дуже влучно описала колишня очільниця Держдепу США Гілларі Клінтон: “Він — корисний ідіот. У російських медіа сміються над ним. Я маю на увазі, що він як цуценя. Я не здивуюся, якщо у нього з’явиться контракт із яким-небудь російським виданням, тому що він корисний ідіот. Те, що він говорить, не відповідає дійсності. Він повторює брехню Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому б Путіну не дати йому інтерв'ю”.



Але деякі ЗМІ бачать у цьому “візиті” трохи інший підтекст. Раніше колишній президент США Дональд Трамп, яскравим прихильником якого якраз і є Карлсон, не виключав, що візьме сканадального медійника у віцепрезиденти, якщо переможе на виборах у 2024 році. Як і Карлсон, Трамп часто не цурається потурати російській пропаганді, тож це інтерв’ю могло бути сигналом лояльності Трампа до Путіна. В самому ж інтерв’ю Путін натякнув, що з Трампом йому було спілкуватися легше, ніж з Байденом.



Ми ж застерігаємо українців, які цікавились цим інтерв’ю, не вестися на низькосортну пропаганду Путіна. Краще почитайте, що про це пишуть у Центрі протидії дезінформації. Фахівці випустили свій топ-5 заяв Путіна. Спойлер: усі брехливі.



ЦПД наводить 5 головних пропагандистських тез, озвучених путіним в інтерв'ю:

1. Україна — “штучна держава”, а українці “штучна нація” створена поляками, “австрійським Генштабом” і леніним.

2. Українці вважають себе росіянами, а те, що сьогодні відбувається — це “елемент громадянської війни”.

3. Після розвалу срср Захід обманув росію та “не взяв її в сім'ю цивілізованих народів”.

4. Війну почала не росія, а Україна в 2014 році, де до влади прийшов “нацистський режим”, а кремль з 24 лютого 2022 року лише намагається припинити війну.

5. росія не хоче війни, прагне миру та завжди готова до переговорів для врегулювання ситуації.

Всі ці наративи — лише намагання виправдати агресію. Справжня мета путіна — загарбання всієї України та знищення українського народу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Володя, что ты делаешь?” Скандальне інтервʼю Путіна! Брехня про Зеленського, війну та Україну!

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