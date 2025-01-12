Путін націлився на чотири регіони України: якою буде війна у січні і лютому

Які плани у Путіна на найближчий місяць, чи варто нам чекати на нові обстріли та посилення російського наступу?

ТСН.ua розпитав військового експерта, чи запалає після Курщини Брянщина і що далі робитиме російський диктатор.

Путін націлився на чотири регіони України

Ситуація на фронті залишається складною. Ворог продовжує тиснути та обстрілювати українські міста. Усі чекають на вагоме слово щодо цієї війни від нового президента США, якій очолить країну 20 січня. На думку військового експерта Ігоря Романенка, загострення з боку Росії вже почалося, воно стосується двох регіонів, які є найбільш пріоритетними для Путіна – це український схід та Курщина.

Військовий експерт Ігор Романенко назвав можливі сценарії закінчення війни / Колаж ТСН.ua

"На сході України активність ворога посилюється. Окупанти фактично зайняли Курахове і просуваються далі у бік Дачного. Але головною ціллю для росіян залишається Покровськ. Захищаючи Курахове, ми виграли певний час, але достатньо сил на те, щоб зупинити просування противника у нас, на жаль, поки немає. Ситуація складна. Тож усі подальші дії Путіна будуть сконцентровані на тому, щоб силовим шляхом легітимізувати чотири області України, які він "записав" до конституції РФ."

Експерт додав, що від Луганської області під контролем України вже мало що залишилося. Триває запекла боротьба за інші регіони, на які націлився російський диктатор.

"Гадаю, що поки для наступу на Запоріжжя та Дніпро у ворога бракує сил. Армії Путіна завдано великих втрат. Звісно, що противник веде бойові дії на цих напрямках малими силами, але це дії виключно тактичного рівня, бо для стратегічного наступу сил у росіян бракує, а от плани щодо можливого наступу, безперечно, є."

Українці можуть охочіше повертатися з-за кордону додому 2025 року / Колаж ТСН.ua

А от за словами астрологині Альбіни Пономаренко, у лютому 2025 року Україна може повернути частину окупованих територій. Також ймовірні важливі для країни міграційні процеси. Українці можуть охочіше повертатися з-за кордону додому. Ба більше, на територію нашої країни може бути введений миротворчий контингент.

Астрологиня також зазначила, який астрологічний вплив на Україну може бути навесні 2025 року. Повернення територій та полонених – це ключові події, які можуть відбутися навесні 2025го. «Таємні місії в березні – будуть дуже вдалі», – наголосила Альбіна Пономаренко. І додала, що такі події можуть бути пов’язані з морем.

Новообраний президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Допомога від США

Генерал-лейтенант Ігор Романенко додав, що жорстка боротьба буде тривати на фронті у найближчий місяць.

"Путін розуміє, що після того, як Трамп офіційно займе посаду президента США, ситуація може для нього кардинально змінитися. Тим більше, що Джо Байден наприкінці своєї каденції вже значною мірою допоміг Україні озброєнням, технікою та боєприпасами і ще два тижні буде допомагати."

Примітно, що астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла про ймовірну загрозу радикалізації військової обстановки у 2025 році. Однак, зазначила і про сприятливі періоди для укладання угод та створення союзів. А також вразила прогнозом про надходження військової допомоги від західних партнерів. Особливий акцент астрологиня зробила на літаках.

Курська операція / Фото ілюстративне

Активізація бойових дій на Курщині

Експерт зазначив, що до моменту вступу на посаду Трампа українці теж здійснюють певні дії. Про це, до речі, зазначають і західні аналітики.

"Україна може активізувати воєнну операцію на Курщині. До речі, ця активізація вже триває четверту добу. Союзники допомогли нам технікою та боєприпасами і на тих напрямках, де не очікував ворог, наші бійці пішли в контратаки. Йдеться про Новоіванівку на північно-західній частині Курщини, де росіяни ще нещодавно наступали та північно-східному напрямку – від Суджі."

Експерт підкреслив, що зараз Сили оборони України на Курщині працюють у режимі контратак, це, звісно, не контрнаступ, але теж має позитивні результати.

Загроза з неба

Генерал-лейтенант пояснив, що певного успіху нам вдалося досягнути завдяки тому, що українські Сили оборони змогли сформувати поле для дії засобів радіоелектронного придушення, і зараз на Курщині росіяни не можуть застосувати велику кількість своїх дронів, саме тих, що не мають оптиковолоконної системи управління.

"Для нас це дуже важливо, бо ворог такого просто не очікував і подекуди не мав чим відбивати атаки. На жаль, наші системи не впливають на російські дрони з оптиковолоконним кабелем. Ворог може їх використовувати, але лише там, де немає лісопосадок, бо волокно чіпляється за гілки, а також не може виконувати різкого маневрування. Такі дрони більш стійкі до впливу РЕБ, бо зв’язок між ним і оператором здійснюється через кабель, а не через радіохвилі."



Однак, за словами військового експерта Ігоря Романенка, у найближчий місяць РФ продовжуватиме ракетний терор України.

"Путін буде продовжувати це робити – це його метод тиску на Україну і він не відмовиться від його реалізації. Обстріли будуть. І нам потрібно посилювати засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Гадаю, що це добре розуміють наші американські партнери, бо Путін відкинув пропозиції команди Трампа щодо їхнього "плану миру". Тому зараз на російського диктатора треба тиснути з військової точки зору, економічної, політичної, дипломатичної. Якщо цього не робити, то Путін буде намагатися захопити якомога більше територій та завдавати по Україні масовані ракетні удари. Він це робитиме до того моменту, поки Захід дасть чітко зрозуміти Путіну, що настав час зупинитися."

Примітно, що астролог Влад Росс вразив передбаченням на 2025 рік щодо загрози з неба. Він запевнив, що як такого ракетного та шахедового терору зі сторони Ерефії не буде. Оскільки Україна вже має надпотужну зброю, яка покладе кінець російським масованим атакам з повітря. Ба більше, Росія буде тепер потерпати від дронових і не тільки атак.

Горить Курщина, чи запалає Брянщина?

Щоб зупинити контратаки ЗСУ на Курщині, росіяни залучили велику кількість авіації. За словами Ігоря Романенка, йдеться про 40 одиниць – літаків та гелікоптерів. До того ж, угруповання російських військ на Курщині втричі більше, ніж у Сил оборони України.

"Враховуючи перевагу противника, контратаки за таких умов можливі лише завдяки високому рівню професіоналізму наших воїнів. Але тут питання наскільки вистачить ентузіазму та сил у наших захисників, бо у росіян достатньо ресурсів, щоб стримувати наступ. Тим не менше, західні аналітики вважають, що подібні дії з боку СОУ можливі не лише на Курщині, а й у Брянській області чи інших регіонах РФ. Це потрібно робити. Чим більше територій Росії ми будемо брати під контроль, тим сильнішим буде воєнно-політичний вплив на Путіна з боку України."

Примітно, що за словами астролога Влада Росса, російський "фюрер" може застосувати ядерну зброю проти України у 2025 році тоді, коли почне розуміти, що Ерефія програє у війні, оскільки українські війська можуть зайти ще в одну область рфії. Влад Росс навіть назвав період, коли це може статися. На ядерну небезпеку впливає коридор затемнень. Нагадаю, що він буде у 2025 році – навесні та восени. Ба більше, влітку також може бути загроза ядерного удару і астролог пояснив чому. Однак, є одна умова, яка може перекреслити всі ядерні плани Путіна.

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Раніше відома тарологиня шокувала всіх заявою: переговори між Україною та Росією вже тривають.

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