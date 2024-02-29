Путін наказав клепати дітей та снаряди для війни, а поляки кажуть, що підтримують нас – огляд новин світу

Більше народжувати, працювати в три зміни на воєнних заводах, готуватися відбивати нові удари НАТО – майже половина двогодинного послання Путіна до Федеральних зборів присвячена війні. Це безпрецедентно за всю історію Росії. Прем'єр Польщі закликає поставитися до цього максимально серйозно, але сам у той же час говорить про можливе повне припинення торгівлі між Україною та Польщею.

Про це йдеться в авторському огляді головних новин світу від міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Гітлерифікація Путіна: керманич Кремля офіційно поставив країну на воєнні рейки і тим самим погрожує Заходу

Зусилля для переобрання і давня брехня – так двогодинне звернення Путіна до Федеральних зборів Росії охрестив речник Єврокомісії.

Путін більше не приховує, що ставить Росію на воєнні рейки. Половина звернення, себто майже година, була в тому чи іншому вигляді присвячена війні. І слів на кшталт "фронт", "окоп", "передова" звучало набагато більше ніж ярлика "спецоперація", яким росіянам наказано цю війну називати.

Зокрема керманич Кремля погрожував Заходу воєнними ударами в разі, якщо до України направлять НАТІвський контингент, закликав росіянок народжувати більше, ще більше дітей – починаючи принаймні з трьох, обіцяв усім ветеранам пільги та стрімке кар'єрне зростання і називав елітою. Це послання транслювалося на вуличних екранах і в кінотеатрах, розраховане вочевидь на те, аби промивати мізки наймолодшим – кого туди організовано приведуть викладачі, та бюджетникам. А також на тих західних політиків, які бояться постачати Україні більше потужнішої зброї, бо це може розлютити Росію.

Словом, Путін, який не так давно на камери виправдовував напад гітлерівської Німеччини на Польщу, зробив ще один крок в своїй послідовній гітлеризації – і вже відверто, з усіх екранів, мілітаризує росіян.

З’їзд депутатів невизнаного Придністров’я – гібридна тактика Росії: як реагують МЗС Молдови та України

Росія не може виступати миротворцем. Так в Українському МЗС відреагували на учорашнє прохання "депутатів" невизнаного Придністров'я про захист Кремля.

Відомство закликало до мирного вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем і нагадало, що Київ послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Водночас дипломати зазначають, що нинішній переговорний формат (2+5) – нефункціональний через присутність у ньому держави-агресора Росії. Відтак вже вкотре виступили за якнайшвидше виведення з Придністров’я російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, а також переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

Скандальний з'їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів пройшов у Тирасполі напередодні, уперше за 18 років. На ньому Росію закликали захистити невизнану територію від тиску Молдови. Перед з'їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але насправді вони це вже зробили на попередньому з'їзді в 2006 році.

В МЗС Молдови захід назвали частиною гібридної війни Росії, покликаний збільшувати тиск на Молдову перед президентськими виборами і референдумом про євроінтеграційний курс держави.

Чи використає Пентагон на допомогу Україні останню заначку? Конгрес США продовжує блокувати 60-мільярдний пакет через президентські вибори восени

Пентагон має можливість допомогти Україні сумою в 4 мільярди доларів, навіть якщо законопроект про американську допомогу на 60 мільярдів, який вже третій місяць висить у Конгресі через ультраправих республіканців, скоро не ухвалять.

Видання CNN з посиланням на кількох чиновників з оборонного відомства пише, що йдеться про президентський фонд, на користування яким не треба дозволу конгресменів. Однак це може вплинути на військову готовність Сполучених Штатів, адже невідомо, коли витрачені з фонду гроші туди зможуть повернути через ту ж таки непримиренну позицію Конгресу в рік президентських виборів.

Американської військової допомоги Україна не бачить з грудня, жодні європейські зусилля не можуть її компенсувати. З огляду на російську відверту мілітаризацію нові снаряди потрібні дуже швидко, але поки що внутрішня політика паралізувала Сполучені Штати.

Премʼєр Польщі Дональд Туск закликав Захід не ігнорувати заяв Путіна про мілітаризацію… але сам же погрожує повним перекриттям торгових стосунків з Україною! І тут проблема в виборах

Усі заяви Путіна варто сприймати серйозно, наполягає прем'єр Польщі Дональд Туск. Підкреслюючи: всі анонсовані рішення щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе свідчить про дуже серйозні наміри Кремля, від яких той не відступається під санкційним тиском, натомість намагається йому протистояти.

Це говорить той самий Дональд Туск, який напередодні заявляв, що в переговорах із Києвом про блокування фермерами нашого кордону мова йшла зокрема про можливе повне припинення руху товарів.

При цьому він сам визнає: "Польща має позитивне сальдо торгового балансу з Україною, Польща продає в Україну більше, ніж отримує з України. Але різні групи мають різні інтереси".

Навіть наш сусід, який розуміє Росію після нас найкраще, поступається стратегічними інтересами в бік передвиборчих: адже різких заяв про фермерів, чиї протести на нашому кордоні давно перейшли межу здорового глузду, а подекуди мають відверто проросійські риси Туск уникає через місцеві вибори, які пройдуть у квітні.

Але хоча б на продукти з Росії та Білорусі, які вільно заїжджають до Польщі в той самий час, коли блокують українські, Туск на зустрічі з латвійською прем'єркою пообіцяв невдовзі накласти ембарго.

Сказав, вивчають латвійський досвід, а ще поговорять зі своїми фермерами та винесуть питання на розгляд в Брюселі. Кілька днів тому довкола торгівлі Польщі з фірмами країн-агресорок розгорівся гучний скандал.

Польська поліція затримала журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які приїхали на кордон знімати про це сюжет. Польські поліцейські обшукали машини, забрали картки пам'яті з камер, усі телефони та документи наших колег.

Пізніше у Польщі казали, що не затримували медійника, а потім повідомляли, що "встановлювали особи людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало місцевих".

Замучив у вʼязниці, а тепер не дає по-людськи поховати: Путін знущається над родичами Навального, демонструючи Заходу: і це теж зійде йому з рук

Спершу заморили у в"язниці, тепер не дають по-людськи поховати. Прихильники Олексія Навального, який помер в колонії начебто від тромба, спершу скаржилися на те, що їм не дали зняти залу для прощання, а тепер, коли вони вирішили обійтися просто відспівуванням, жоден катафалк не зголошується везти тіло до церкви. Бо всім бридагам телефонують невідомі і погрожують.

Раніше тіло Навального відмовлялися видавати матері, наполягаючи на таємному похованні. Стільки зусиль на створення іміджу сильного президента – і такий відвертий страх перед будь-яким потенційним зібранням незгодних. Сьогодні ж Європарламент ухвалив резолюцію, в якій назвав Путіна особисто і кримінально відповідальним за смерть опозиціонера, а відтак поставив під питання його легітимність як президента.

Чого очікувати 1 березня?

Що ж, завтра побачимо, скільки росіян прийде прощатися з Навальним, а ще стежитимемо за тим, про що не встигли розказати сьогодні через різницю в часі: на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою одночасно чекають і чинного президента Сполучених Штатів Байдена і його головного опонента Дональда Трампа, який вже третій місяць успішно блокує допомогу Україні.