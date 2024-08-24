Путін наказав витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня: експертка вказала на цікаву деталь

Володимир Путін наказав, щоб до 1 жовтня українських військових не залишилося на території Курської області. Слід сказати, що взагалі вся структура так званої Курської операції дуже дивна.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

“Бо Путін оголосив там режим контртерористичної операції. Але при цьому доручив очолити її ведення Олексію Дьоміну. При тому, що, здавалося б, чисто формально, нею повинен керувати Гортников. Навіщо це зроблено? Чи Дьоміну дають шанс якось себе проявити. Чи навпаки, якщо в нього нічого не вийде, то його кар'єрі кінець. Цього ми поки що не знаємо — це все в голові лише Путіна”, — каже Ольга Курносова.

Що зрозуміло точно, за її словами, що в Росії шукатимуть “стрілочника”.

“І найкращий кандидат на роль такого стрілочника — начальник генерального штабу Герасимов. Незалежно від того, доповідав він про скупчення військ Путіну, що цілком можливо, чи не доповідав”, — розповіла аналітикиня.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНИ!” Інтерв’ю, від якого мурахи по шкірі!

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