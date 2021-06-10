Тетяна Ричкова зазначила, що на початку війни з Росією повертати полонених було дещо простіше.

У 2014 році була можливість повертати українських військових, які опинилися у полоні бойовиків та Росії, але потім Володимир Путін наказав створити "обмінний фонд". Після цього повертати наших бійців з полону стало набагато складніше

Про це 10 червня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповіла нардепка VIII скликання, волонтерка та військова Тетяна Ричкова.

"У 2014-му році була можливість міняти. А потім Путін віддав наказ зробити "обмінний фонд" — і все. І на цьому припинили передавати і обмінювати людей. Як не втручалися усілякі особи, цивільні і військові, на цьому була крапка", — зазначила Ричкова.

"Обмінний фонд" Путіна: колишня депутатка пояснила, чому ворог перестав повертати полонених

Раніше куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник розповів, як у полон потрапили 60 добровольців. Він розкритикував попереднього президента Петра Порошенка, який начебто звинуватив бійців "Кривбасу" у боягузтві через відступ з Дебальцевого.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання