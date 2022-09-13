Путін намагатиметься все затягнути: військовий експерт розповів, доки триватиме активна фаза війни

Очікується, що активна фаза бойових дій триватиме і до середини 2023 року.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Активна фаза війни триватиме доволі довго. Тобто українська армія володіє стратегічною ініціативою. Зараз очевидно, що продовжуватиме активні дії та розгруповуватиме російську оборону. Буде примушуватиме їх перегруповуватися з одного флангу на інший, наносити удари в несподіваних місцях та створювати критичні втрати у вигляді тисячі полонених і ліквідованих. Все це створюватиме напругу всередині Росії", - пояснив експерт.

Самусь наголосив, що війна може тривати навіть до середини 2023 року.

"Але я думаю, що Путін намагатиметься затягнути війну до весни. Як мінімум, до середини 2023 року продовжуватиметься активна фаза війни. Я б хотів помилятися. Взимку війна триватиме. Звісно будуть певні оперативні паузи. Бо у листопаді важко буде проводити активні операції, будуть оперативні паузи, коли все замерзне - знову все поновиться. Я думаю, що зима буде визначальною з точки зору готовності Путіна продовжувати цю війну", - наголосив військовий експерт.

Експерт наголосив, що весна покаже, хто нанесе більше економічних ударів: чи РФ Європі та Україні, чи Захід Росії. Самусь наголосив, що одних військових перемог України недостатньо, має бути економічне послаблення Росії.

Нагадаємо, в Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку.

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