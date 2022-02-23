Путін намагається створити димову завісу, аби світ легше проковтнув "визнання" "ЛДНР" – Ілларіонов

Ексрадник президента РФ гадає, що очільник Кремля не піде на реальні бойові дії.

Російський економіст, очільник Інституту економічного аналізу та ексрадник президена РФ Андрій Ілларіонов заявив, що президент Росії Володимир Путін не збирається йти на реальні бойові дії, а хоче створити "димову завісу", аби світова спільнота легше проковтнула "визнання" "ЛДНР".

Про це Ілларіонов сказав 23 лютого під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

"Постає питання, а ось це все, що він (Путін – ред.) зробив зараз з вимогами про адміністративні кордони (ОРДЛО – ред.), із заявами про декомунізацію і різні натяки. Для чого він це робив? Здається мені, що це зроблено не для того, щоб вчиняти реальні бойові дії, а для того, щоб створити димову завісу, аби світова спільнота легше проковтнула ось це "визнання" "ЛДНР", – пояснив економіст.

Він також звернув увагу на той час, коли Путін проводив агресію проти Грузії 2014 року.

"Перед агресією були якісь перемовини між Росією і Грузією? Ні. Пропонував Путін перемовини чи ультиматум Саакашвілі? Ні. Навпаки, Саакашвілі кілька разів намагався додзвонитися до Кремля, щоб переговорити з Путіним. Йому відповіли, що час для розмов ще не настав", – розповів Ілларіонов.

Нагадаємо, російський економіст також вважає, що ліквідація Мінських домовленостей – це великий успіх і досягнення, тому що їх більше немає на шиї України.

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