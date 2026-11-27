Війна в Україні

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Прийнятним результатом російсько-української війни було б відновлення кордонів України станом на 1991 рік. Водночас найнадійнішою гарантією безпеки для країни після завершення бойових дій має стати не міжнародна угода, а власна військова спроможність, зокрема потужний військово-промисловий комплекс.

Таку думку висловив американський ветеран ЗСУ та кузен віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс в ефірі «1+1» у межах національного телемарафону.

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Повернення до кордонів 1991 року

Венс заявив, що особисто вважав би задовільним завершення війни з відновленням українських кордонів станом на 1991 рік. Він визнав, що не знає, наскільки такий сценарій реалістичний, однак переконаний: Росія має засвоїти, що війна проти України була марною.

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На його думку, будь-які домовленості, за якими Москва отримує українські території в обмін на припинення бойових дій, лише заохотять Кремль до нової агресії.

Ветеран пояснив, що російський диктатор Володимир Путін зможе представити захоплення територій як перемогу, адже саме заради цього, за російською пропагандою, і велася війна. У такому разі через кілька років Росія може знову вдатися до нападу.

«Будь-які мирні домовленості через перемовини і отримання територій в обмін за непродовження вбивства людей заохотить їх», — наголосив Венс.

Він додав, що без належного покарання за агресію Москва не матиме причин відмовлятися від своїх експансіоністських планів.

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Чи захистить Україну 5 стаття НАТО?

Окремо американський ветеран поставив під сумнів надійність міжнародних гарантій безпеки, зокрема тих, які можуть бути запропоновані Україні в межах мирних переговорів.

За його словами, навіть п’ята стаття Північноатлантичного договору про колективну оборону не гарантує конкретного обсягу військової допомоги, якщо інші учасники НАТО не готові діяти рішуче.

Венс звернув увагу, що стаття не встановлює чітких вимог до характеру підтримки країни, на яку напали. Це може бути військова допомога, фінансування або інші форми підтримки, обсяг і зміст яких союзники визначатимуть самостійно.

«Єдина безпекова гарантія, в яку я вірю, — це те, що ви забезпечуєте самі собі, коли ви самі її контролюєте. Ви, я маю на увазі Україна», — заявив він.

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Ветеран зізнався, що через досвід і ставлення до політиків став цинічно оцінювати міжнародні домовленості. На його переконання, без реальних механізмів виконання гарантії можуть залишитися лише документами на папері.

Найкраща гарантія безпеки

Найважливішою умовою довгострокової безпеки України після завершення війни Венс назвав розвиток власного оборонного виробництва.

Він вважає, що Україна повинна зосередитися на зміцненні внутрішнього військово-промислового комплексу, щоб самостійно забезпечувати достатній рівень обороноздатності та стримувати Росію від нового нападу.

За словами американського ветерана, йдеться не про створення загрози для РФ, а про досягнення такої військової сили, яка зробить повторну агресію надто небезпечною для Москви.

Венс переконаний: якщо після завершення нинішньої війни Україна не стане достатньо сильною самостійно захищати себе, Росія спробує повторити агресію.

Хто такий Нейт Венс

Нагадаємо, кузен віцепрезидента США Джея Ді Венса — Нейт Венс — воював за Україну у складі «Вовків да Вінчі». 47-річний техасець був в Україні три роки, з яких два з половиною — на фронті.

Нейт Венс брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак він пішов з війська на початку січня 2025 року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата на посаді віцепрезидента.

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