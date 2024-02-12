"Путін наш цар і бог": як "набожні" окупанти пограбували церкву та спиляли хрест в окупованому Мелітополі

Російські терористи попри заяви про свою "набожність" не цураються грабувати церкви і пиляти хрести. Загарбники у Мелітополі познущались із протестантської церкви "Нове покоління".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Окупанти увірвали до храму і погрожували пастору та його сину

У березні 2022 року російські терористи взялись штурмувати церкву в окупованому Мелітополі. Для цього вони кувалдою розбили скляні двері.

Окупанти прориваються до храму

Віктор Сергєєв – старший пастор цієї церкви, згадує, що в цей самий час окупанти приїхали не лише до церкви, а й до нього додому і до парафіян церкви, всіх хто жив поряд із храмом. До 24 лютого його громада була найбільшою у Мелітополі. У молитовному домі був великий зал, розрахований на тисячу двісті відвідувачів, ще стільки ж дітей вміщали інші приміщення. Віряни активно допомагали армії і виходили на проукраїнські мітинги.

Віктор Сергеєв

За цим відбувся обшук у будинку пастора. Всі цінні речі, які потрапляли на очі, переміщались до військових автомобілів окупантів. В цей самий час в сусідньому будинку, провели обшук і в сина Віктора – Марка. Він у церкві відповідав, зокрема і за патріотичне виховання дітей.

Марк згадує, що за ті пів годині, поки лежав на холодному асфальті обличчям униз, кілька разів прощався із життям.

"Думаю, Боже, якщо зараз будуть вбивати, а от прямо на 100% я розумів, що в мене є за що - за патріотичні рухи притягнути, то думаю, хоч би, щоб діти не бачили, як тато помирає", - каже Марк.

Марк Сергеєв

Спиляли хрест та змушували пастора прославляти Путіна

Тоді окупанти зігнали людей до церкви. Вони розпитували про мову, релігію, політичні вподобання. Перевіряли телефони. Росіян цікавили і контакти місцевих бізнесменів, щоб пограбувати їх.

Віктора Сергеєва допитували останнім. До пастора у ФСБівців були окремі вимоги - заявити, що "Путін наш цар і бог".

Наступного дня окупанти заарештували мера міста Мелітополь Івана Федорова, тоді ж мали затримати і Віктора, але його попередили і родина встигла виїхати до вільної України. Пізніше на російських каналах вийшов сюжет про зброю, нібито знайдену у підвалі священнослужителя.

Наразі російські терористи в приміщення храму розмістили псевдо "міністерство молодіжної політики" окупованої Запорізької області. Величезний хрест, який стояв на вході – окупанти спиляли. На його місце встановили флагшток із російським прапором. Приміщення, де раніше молились - перетворили на концертну залу.

Нині Віктор продовжує проповідувати, а його син Марк став військовим капеланом.

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