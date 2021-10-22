Путін назвав військову присутність НАТО в Україні "загрозою" для Росії

Путін назвав військову присутність НАТО в Україні "загрозою" для Росії

Візит голови Пентагону до Києві, каже Путін, фактично відкриває двері України до НАТО.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія вбачає загрозу у нарощуванні присутності західних військ в Україні. Таку заяву президент РФ зробив, коментуючи приїзд голови Пентагону Ллойда Остіна до Києва.

Про це розповідається в сюжеті ТСН.Ранок.

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За словами Путіна, цей візит фактично відкриває двері України до НАТО. Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів оброни у Брюсселі заявив, що Альянс "не віддзеркалюватиме дестабілізуючу поведінку Росії і не має наміру розгортати нові ядерні ракети наземного базування в Європі".

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який 19 жовтня прибув до Києва, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

У відповідь очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій відбувся, коли Росія напала на українські землі та продовжує вбивати українців на сході України.

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Новини світу: Росія вбачає загрозу у нарощуванні присутності західних військ в Україні

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