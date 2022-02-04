"Путін не діятиме передбачувано": Клімкін озвучив ймовірний план Росії зі знищення України

На думку Клімкіна, Путін діятиме непередбачувано і не вдасться до військового вторгнення одразу.

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагатиметься знищити Україну шляхом федералізації та надання особливого статусу кожному регіону.

Відповідне припущення ексміністр закордонних справ (2014-2019 рр.) Павло Клімкін 3 лютого озвучив в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Дипломат підкреслив, що Мінські домовленості не мають жодної юридичної сили, а їхнє гасло, за його словами, звучить як "пропетляти не можна виконати".

"Умови, погані вони чи добрі, - вони змінилися, - зазначив ексочільник МЗС. - Ставка - не Мінські домовленості і навіть не наше членство в НАТО: Путін у нього не вірить. Ставка - це Україна, яку він називає антиРосією. І він буде намагатися нас знищити".

Клімкін вважає, що один із планів лідера Кремля зі знищення України є "особливий статус для кожного регіона і федералізація".

"Путін не буде діяти передбачувано. Він буде діяти, виходячи з того, щоб робити для нас сюрприз за сюрпризом. Це не буде одразу військове вторгнення - на це він не має ані шансів, ані потенціалу. Він буде намагатися спочатку створити привід, а потім іти вперед з паспортами, які видаються не тільки на окупованій території", - вказав він.

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