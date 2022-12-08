Путін не наважиться завдати ядерного удару: військовий експерт пояснив чому і до чого тут Китай

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю. Якщо він це зробить, то РФ втратить єдиного потужного союзника - Китай.

Таку думку в ексклюзивне інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Після заяв Китаю ця загроза (ядерна - ред.) - не є загрозою. У Росії банально немає союзників. Туреччина, яка залишилася, але яка грає свою політику. Вона зараз блокує та не пропускає танкери із російською нафтою. Якщо Китай відмовиться від Росії, все. У РФ не буде з ким співпрацювати і кому продавати свої ресурси. Європа, США не купують, Близький Схід - також. Я впевнений, що Путін буде до очільника Китаю прислухатися і не застосує ядерну зброю", - сказав він.

На думку експерта, на зміну риторики Путіна завдати ядерного удару вплинула також ситуація на фронті, де його армія зазнає невдач.

"Морально Путін не має переконань, аби застосувати зброю. Україна звільнила від 30 березня безліч населених пунктів. Путін вчора дуже обережно говорив за ядерну зброю, не було того травневого демаршу. Зараз немає такого", - зауважив він.

Погрози Росії застосувати ядерну зброю

7 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив про зростання ядерної війни. Водночас він узявся переконувати, що РФ начебто ніколи не застосує ядерну зброю першою.

Наступного дня, 8 грудня, німецький канцлер Олаф Шольц висловив думку, що загроза ескалації ядерної війни на сьогодні зменшилася.

Тим часом Володимир Зеленський висловив думку, що Путін не застосує ядерну зброю, та наголосив, що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн. Втім, демократичний Захід має бути більше стурбованим "експансіоністськими військовими амбіціями Путіна".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.