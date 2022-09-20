"Путін не збирається об’єктивно оцінювати ситуацію": Безсмертний пророкує загострення конфлікту з Росією

Кремлівський диктатор Володимир Путін свідомо йде на загострення конфлікту з Україною.

Про це заявив український політик і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв'ю ТСН.ua.

"Очевидно, що Кремль свідомо йде на загострення конфлікту, він підіймає ставки. Те, що відбулося в Самарканді, для логіки, якою володіє кремлівський фюрер і його банда, тепер є тільки один вихід – нарощувати напругу, породжувати нові полум’я війни і, безумовно, проявляти свою агресію по відношенню до України по всій лінії фронту. Невипадково днями з’явилася заява Лукашенка про підготовку для оборони. Агресивна риторика вкотре домінує, а це означає, що ми перебуваємо у переддень чергового напруження", - сказав він.

Водночас експосол наголосив, що важливо розуміти, наскільки змінилися сили країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення.

"Зрозуміло, що те, що чим володіє зараз Росія, виглядає немічним порівняно з тим потенціалом, який вона мала на момент 24 лютого. Але це не означає, що небезпека менша. Поясню чому. Те, що застосовувалося в ході бойових дій від 2014 року – дії у вигляді змагання фронтів – все менше і менше буде задіюватися, і з часом, якщо війна затягнеться, воно взагалі позбавиться фронту. Домінувальним напрямком тут буде використання стратегічних і тактичних ракет, безпілотників, причому кількість першого і другого буде зростати. Все це лише підтверджує правильність прогнозів тих, хто говорив про те, що Путін не збирається об’єктивно оцінювати ситуацію, а буде йти на загострення, і фінал всього цього буде трагедією людської долі Путіна, російської держави", - зазначив дипломат.

Безсмертний додав, що дії російської сторони породжують нові майданчики з бойовими діями.

"Очевидно, що така логіка по дорозі до трагічного фіналу породить ще безліч майданчиків, де будуть розпочаті бойові дії, і те, що минулі тижні ми були свідками активізації бойових дій у Нагірному Карабаху, між Киргизстаном і Таджикистаном – це лише прелюдія до самаркандського саміту ШОС. Не треба забувати, що відбувається зараз на латвійсько-білоруському кордоні, на білорусько-литовському, на білорусько-польському. Там ситуація не втихає, кількість провокацій зростає весь час. Все це робиться російською стороною.

Також він висловився про розмови про референдум та видавання російських паспортів на окупованих територіях.

"Тепер всі оці ініціативи "народу Донбасу". Це нагрівання політичної температури. Я вже давно казав українським очільникам: "Припиніть ви рефлексувати на видачу паспортів, на всі оці розмови про референдум, тому що ні їхнє проведення, ні їхні рішення ніким, ніде і ніколи не будуть визнані, вони нікчемні". Наше завдання одне – зміцнювати армію, вести діалог з нашими партнерами по формату Рамштайн щодо збільшення спроможностей армії, забезпечення армії технікою, боєприпасами, технологіями, навчанням військ. Це універсальний інструмент лікування подібних фюрерів, яким є і Путін, і Лукашенко", - сказав він.