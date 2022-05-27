Путін не зможе воювати з Україною 5-10 років: військовий експерт назвав причину

Українська розвідка попереджає: активна фаза війни може тривати до зими. В російських пабліках навіть шириться інформація, що Путін готовий воювати 5-10 років.

Проте, за словами заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, навряд чи Путін стільки проживе. Інформація про 5-10 років – це швидше шантаж Заходу, особливо деяких європейських партнерів.

Про це розповів у коментарі ТСН.ua Михайло Самусь.

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"Це елементи психологічно-інформаційної операції. З одного боку Путін каже: завтра ви всі замерзнете, а післязавтра помрете з голоду… Тобто вони дуже сильно розраховують, що в Європі та США почнеться енергетична, економічна та продовольча криза, і вони будуть змушені приповзти на колінах до Путіна. Ці голоси вже лунають. Європейці зараз дуже чухають потилицю. Всі ці терміни про 5-10 років – це сигнали великому європейському бізнесу: якщо ви не вмовите Україну, то ця криза буде довго, і ви не уникнете цієї участі", - сказав він.



Щодо термінів на полі бою, за словами експерта, все залежить від України. Кульмінація набуття Україною оптимальної потужності щодо переходу на західну зброю відбудеться в липні. Якщо в другій половині липня – в серпні ми почнемо активні контрнаступальні дії, то, дійсно, до зими війна продовжуватиметься, особливо якщо ми маємо на увазі весь Донбас та Крим.

Те ж саме стосується і переломного моменту на Донбасі. Він залежить від того, коли Росія виснажиться у своїх наступальних діях, втратить політичний імпульс і будуть створені навіть внутрішні умови в Росії, щоб Україна перейшла до контрнаступу.

Михайло Самусь: Путін стільки не проживе, щоб воювати 5-10 років

"Зараз путінський режим кидає всі свої можливості, щоб досягти політичної цілі. Бо це ж, насправді, не військові цілі. Вони зараз взагалі не рахують своїх втрат, кидаючи все, що можна. В такому темпі, з такою інтенсивністю російська армія довго воювати не зможе. Вони, я впевнений, сподівалися, що буквально в перші години українська армія, коли побачить цю перевагу в 20 разів (на деяких напрямках на Донбасі – ред.), зламається, попливе і почне масово відступати. Але відбулося зворотне. Українська армія продовжує здійснювати дуже ефективну мобільну оборону", - пояснює Михайло Самусь.

Так, за словами експерта, наразі у росіян дійсно є шанси вийти на адміністративний кордон Луганської області, бо вони кидають туди все, що у них є. Хоча до кінця в цьому Михайло Самусь не впевнений, бо ситуація там має всі шанси заклякнути, як на Ізюмському напрямку.

"І тут питання, чи варто обороняти ці 5% Луганської області? Чи краще відійти на добре підготовлені рубежі для української армії? Це вирішуватиме командування ЗСУ", - сказав військовий експерт.

Експерт підкреслює, що зараз темп наступу росіян зменшується. Те саме було на Ізюмському напрямку. Спочатку росіяни кинули туди все, що у них було, намагаючись наступати одразу на 5-7 напрямках.

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"Там вони і заклякли. Те саме відбудеться на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Лиманському напрямках. Вони намагалися перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут, висаджувати десант, але зазнали втрат. Солдати вже не будуть йти далі, навіть попри вказівки генералів. Тому вийде така сама ситуація, як і на Ізюмському та Київському напрямках. А далі питання про західну зброю. Якщо вона дійсно почне до нас надходити, особливо HIMARS, MLRS, а можливо, все ж буде допомога хоча б у радянській авіації, далі українська армія може почати контрнаступальні дії, наприклад, на півдні. Не обов’язково робити це на Донбасі", - підсумовує Михайло Самусь.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що південь держави обов’язково буде звільнений, щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил.

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