Путін не зможе воювати з Україною 5-10 років: військовий експерт назвав причину

Українська розвідка попереджає: активна фаза війни може тривати до зими. В російських пабліках навіть шириться інформація, що Путін готовий воювати 5-10 років.
Проте, за словами заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, навряд чи Путін стільки проживе. Інформація про 5-10 років – це швидше шантаж Заходу, особливо деяких європейських партнерів.
Про це розповів у коментарі ТСН.ua Михайло Самусь.
"Це елементи психологічно-інформаційної операції. З одного боку Путін каже: завтра ви всі замерзнете, а післязавтра помрете з голоду… Тобто вони дуже сильно розраховують, що в Європі та США почнеться енергетична, економічна та продовольча криза, і вони будуть змушені приповзти на колінах до Путіна. Ці голоси вже лунають. Європейці зараз дуже чухають потилицю. Всі ці терміни про 5-10 років – це сигнали великому європейському бізнесу: якщо ви не вмовите Україну, то ця криза буде довго, і ви не уникнете цієї участі", - сказав він.
Щодо термінів на полі бою, за словами експерта, все залежить від України. Кульмінація набуття Україною оптимальної потужності щодо переходу на західну зброю відбудеться в липні. Якщо в другій половині липня – в серпні ми почнемо активні контрнаступальні дії, то, дійсно, до зими війна продовжуватиметься, особливо якщо ми маємо на увазі весь Донбас та Крим.
Те ж саме стосується і переломного моменту на Донбасі. Він залежить від того, коли Росія виснажиться у своїх наступальних діях, втратить політичний імпульс і будуть створені навіть внутрішні умови в Росії, щоб Україна перейшла до контрнаступу.
"Зараз путінський режим кидає всі свої можливості, щоб досягти політичної цілі. Бо це ж, насправді, не військові цілі. Вони зараз взагалі не рахують своїх втрат, кидаючи все, що можна. В такому темпі, з такою інтенсивністю російська армія довго воювати не зможе. Вони, я впевнений, сподівалися, що буквально в перші години українська армія, коли побачить цю перевагу в 20 разів (на деяких напрямках на Донбасі – ред.), зламається, попливе і почне масово відступати. Але відбулося зворотне. Українська армія продовжує здійснювати дуже ефективну мобільну оборону", - пояснює Михайло Самусь.
Так, за словами експерта, наразі у росіян дійсно є шанси вийти на адміністративний кордон Луганської області, бо вони кидають туди все, що у них є. Хоча до кінця в цьому Михайло Самусь не впевнений, бо ситуація там має всі шанси заклякнути, як на Ізюмському напрямку.
"І тут питання, чи варто обороняти ці 5% Луганської області? Чи краще відійти на добре підготовлені рубежі для української армії? Це вирішуватиме командування ЗСУ", - сказав військовий експерт.
Експерт підкреслює, що зараз темп наступу росіян зменшується. Те саме було на Ізюмському напрямку. Спочатку росіяни кинули туди все, що у них було, намагаючись наступати одразу на 5-7 напрямках.
"Там вони і заклякли. Те саме відбудеться на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Лиманському напрямках. Вони намагалися перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут, висаджувати десант, але зазнали втрат. Солдати вже не будуть йти далі, навіть попри вказівки генералів. Тому вийде така сама ситуація, як і на Ізюмському та Київському напрямках. А далі питання про західну зброю. Якщо вона дійсно почне до нас надходити, особливо HIMARS, MLRS, а можливо, все ж буде допомога хоча б у радянській авіації, далі українська армія може почати контрнаступальні дії, наприклад, на півдні. Не обов’язково робити це на Донбасі", - підсумовує Михайло Самусь.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що південь держави обов’язково буде звільнений, щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил.
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