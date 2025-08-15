Чого хоче Путін і чи "подарує" йому Трамп Україну: експерти описали сценарії саміту на Алясці

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним сподівається домовитись про припинення бойових дій в Україні. А вже потім — подальші переговори щодо мирної угоди.

Що насправді нас може очікувати після саміту лідерів США та Росії —у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Чому Путін «переграв» Трампа

Путін готовий зустрічатися лише з Трампом. І говорити про Україну без України. Та окрім війни в Україні, вони можуть ділити світові багатства. Трамп не проти зайти в Арктику, яку нині між собою паюють Росія та Китай. А ще Білий дім готовий відкрити для Кремля природні ресурси Аляски. Та, як пише західна преса, надати Москві доступ до рідкісноземельних мінералів на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Путін обіграв Трампа на старті. Завдяки цій зустрічі на Алясці. Бо погодився на на неї саме тоді, коли Трамп мав запровадити вторинні санкції. Це був його черговий ультиматум. Термін, якого закінчувався 8 серпня.

«Мені здається, що Путін їде туди заради того, щоб добитися максимально можливого і максимально комфортного для себе зняття санкцій. Справа в тому, що російська економіка знаходиться в передрецесійному стані, і ми можемо чітко розуміти, що якщо санкції не будуть зняті на сьогоднішній момент команд із Російської Федерації, наступний 2026 це — буде роком початку дуже глибокої дуже серйозної рецесії російської економіки. Зняття санкцій неможливо без згоди Європейського Союзу. Контрольний пакет акцій в санкції — це Європейський Союз.Тому я, чесно кажучи, не бачу тут можливості на сьогоднішній момент, щоб Європейський Союз сказав, що ми погоджуємося на те, що Україну ми викидаємо за борт, а переходимо до Business as usual», — каже Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця».

Інтереси України

Що ж стосується інтересів України — Трамп їх вже анонсував. У своєму стилі.

«Я очікую зустрічі з Путіним, яка, на мою думку, буде хорошою, але може бути й поганою», — заявив він.

13 серпня європейські лідери скликали зустріч. Зеленський їде до Німеччини. Трамп — в режимі онлайн. Всі хочуть переконатися, що на Алясці не буде вирішуватися питання українських територій, тим паче без України.

У Білому домі обіцяють — це буде «Вправа на слухання». Джерела CNN повідомляють — йтиметься про припинення вогню.

«У будь- якому випадку максимум, що може досягнути Трамп під час цієї зустрічі — це певне припинення вогню, я не вірю у всебічне і безумовне, бо Росія вже висуває політичні умови, я невпевнений що росіяни відмовляться від просування на сході, тим паче останні кілька днів у них є невеличкі успіхи і вони хочуть себе показувати потужними, щоб Україна фактично погодилася на капітуляцію, тому скоріше за все це буде припинення вогню у повітрі», — каже міжнародний експерт Олександр Хара.

Перемир’я у небі

Перемир’я у небі для Росії — теж пункт на її користь. Адже у випадку України — йдеться переважно про безпеку мирного населення. Для країни-окупанта — збереження збройних хабів та нафтопереробних заводів. Бо саме повітряні бої найбільше дошкуляють Росії. Склади російської зброї та НПЗ палають, завдяки Силам оборони, навіть далеко за Уралом. А от на суші — перевага за росіянами. Вони поволі, але все ж таки просуваються вглиб України.

«Я не хотів би говорити в чорно-білих тонах, тому що навіть якщо буде прийнято рішення виключно про повітряне перемир’я, воно буде дуже чітко обмежене в часі. Тобто воно не буде розтягнуто, що повітряне перемир’я дорівнює один рік. Якщо йому вдасться виторгувати 40 днів, 50 днів — це, звичайно, достатньо неприємно для нас, раз але це не смертельно тому що через цих там 30-50 днів відбудеться наступний раунд переговорів де Путін уже змушений буде або погоджуватися на пропозиції Трампа про повне перемир’я або він змушений буде виходити із цих переговорів і тоді його чекатиме достатньо серйозні вторинні санкції», — каже Вадим Денисенко.

Затягування часу на користь РФ

Затягування часу — це теж на користь Росії. І до цього прийому вона може вдатися і на Алясці. Але, експерти, з якими ми розмовляли, нагадують — Трамп вважає себе сильним переговорником і під час зустрічі він може збити план росіян.

«По-перше, Трамп і Путін можуть домовитись навіть в попередньому сенсі про кроки, які не будуть точно відображенням путінських умов, але і не будуть відображенням наших побажань. Тобто буде якась американська версія, яку Трамп почне просувати далі. Це буде версія, в якій Трамп може сказати, я досягаю начебто розумної домовленості для вас в чомусь, але за це ви маєте відмовитись. Що хорошого можна очікувати — це те, що Трамп після цієї зустрічі, скоріше за все, не відпустить цей процес з Путіним, а буде його тримати і буде вимагати, щоб цей процес став реальним, а для цього потрібно припинення вогню. І Трамп буде намагатися дотрампувати. Дотрамбувати, я хотів сказати, хотів сказав дотрампувати. В чомусь в цьому і є навіть сеанс Путіна на притомний процес, де він почне взагалі серйозну розмову», — каже ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Який план Путіна і чого хоче Трамп

Ймовірний план Путіна — вирвати Україну із кола інтересів Трампа. Завдання максимум — відвернути американського лідера від українського. Як наслідок — заборонити постачання зброї від партнерів та виробництво власної.

«Трамп, звичайно, може сказати, що він вмиває руки, але він не може позбутися фактору України. Найгірше, що для нас може бути, це припинення допомоги у вигляді надання розвідувальних даних. На жаль, зараз наші європейські партнери не здатні замістити цю таку роль, оскільки не мають таких спроможностей, як супутники, інші види розвідки і так далі. Другий момент, він може вдатися до того, щоб фактично обмежити чи припинити оцю схему, коли європейці для нас купують зброю у американців», — каже Олександр Хара.

Але такі рішення не сумісні з образом миротворця — яким марить американський лідер. За два дні до зустрічі на Алясці, Білий дім опублікував у соцмережах список країн і їхніх лідерів, які готові висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

Останні у списку заслуг на шляху до здійснення цієї мрії — це примирення Азербайджану та Вірменії та завершення війни в Ізраїлі. Та Трампу потрібна ще одна перемога.

«У нього немає шансу, вибачте за не телевізійну термінологію, здати Україну, оскільки він буде виглядати слабаком. А виглядати слабаком — це точно не трампіська історія. Він навіть пожартував, що навіть якщо він отримає Москву і Пітер, він виглядатиме тим, хто не зробив найкращу угоду. Але тим не менше це демонструє, що з ним переговори будуть жорсткими. Тобто те, що він міг дати Путіну на початках своєї каденції, навряд чи, я б сказав, в принципі не можливо зараз. Тому це вже така особиста політична понятійна історія. Вийти на сьогоднішньому етапі без особистих втрат для себе як політика, який, як він сам написав, керує Штатами і світом, вже неможливо», — каже Клімкін.

Передбачити остаточний результат саміту непередбачуваних лідерів — не можливо. І які б очікування ми не покладали на цю зустріч — треба пам’ятати — що один з них це диктатор, який не ніколи не змириться з існуванням України. І довіряти ми можемо лише Силам оборони.

