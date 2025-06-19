“Путін не зупиниться”: Жданов розповів, чи дійсно на Україну чекає “кривава осінь”

Олег Жданов / © ТСН.ua

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На українців чекає жахлива кривава осінь, — таку емоційну заяву зробив командир роти 412-го полку «Немезис» Сил безпілотних систем ЗСУ, відомий український музикант Олександр Ярмак. Військовий закликав за можливості виїжджати жити за місто — подалі від стратегічних об’єктів та критичної інфраструктури.

Чого чекати від Росії, на що здатен Путін та як часто РФ може повторювати такі страшні ракетно-шахедні удари, як по Києву — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чи дійсно на Україну чекає «кривава осінь»

Олег Жданов каже, що не розуміє, на чому базуються такі припущення. Тим більше, що на сьогоднішній день ми бачимо, що спроможності Російської Федерації зменшуються, зазначає він.

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«Не збільшуються, а зменшуються. Єдиний у них ресурс, який поки що ми ніяк не можемо перемолоти і перебороти — це людський ресурс. На жаль, в цьому сенсі вони нас переважають. Нам доводиться технічними засобами рівняти можливості, рівняти шанси, рівняти співвідношення особового складу на лінії фронту», — розповів Олег Жданов.

Зазначимо, що військовослужбовець Олександр Ярмак згодом видалив публікацію про «криваву осінь».

Путін отримав карт-бланш від Трампа

Сьогодні Путін фактично отримав від Трампа карт-бланш на поглинання України, вважає експерт. Водночас, за словами Олега Жданова, очільник Кремля не може змусити нас сісти за стіл перемовин на його умовах.

«Трамп дав зрозуміти, що все — Україну забирайте, що хочете, то з неї робіть, я не буду не допомагати, не фінансувати, не буду втручатися. Навіть по перемовному процесу нас сьогодні США задвинули в задні ряди. Здавалось би, Путін повинен зараз викатити всю свою міць вогневу для того, щоб змусити нас сісти за стіл перемовин на його умовах. А цього не стається. Чому не стається? Тому що немає чим. Так, дрони він може. Він тиждень накопичував дрони. Відраховуйте. Наша розвідка дала цифру, що приблизно 5200 дронів на місяць, із них десь 50 на 50 бойові — небойові. Тобто 170 з гаком дронів на добу. Якщо цифра менша, от як сьогодні 58 дронів, значить десь 100 з гаком дронів залишилось на складі», — каже Олег Жданов.

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Таким чином Росія накопичує і раз на тиждень нам влаштовує масовані атаки дронами — по 200-300-400 одиниць.

«РФ може запустити, але за рахунок накопичення. А по ракетах так взагалі. Скільки було Ту-95 в повітрі? Чотири. Але не дев’ять, не десять, як це було рік чи два роки тому. І ракет вони несуть на крилах по дві, а не по вісім, як це було в 2022-23 році. То я не бачу, де тут „кривава осінь“, — каже експерт.

Як часто РФ може повторювати масовані удари

Олег Жданов зазначив, що Росія готувала масований удар по Києву близько півтора місяця.

«Якби Путін мав таку можливість, то він би сьогодні повторив цей удар. І чим частіше б він його наносив, тим більше було б у нього сподівань, що він все ж таки переламає нашу націю і змусить нас капітулювати. Але цього не стається. Тут ж треба дивитися на реальні факти», — пояснює експерт.

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Єдине, в чому може бути для України проблемна осінь, за словами Олега Жданова, — це в зброї та особовому складі.

«Ось наша величезна проблема. От там, на полі бою, я повністю погоджуюся, що ми можемо дійти до критичної ситуації стану наших Сил оборони. Якщо ми зараз не знайдемо якісь джерела постачання зброї. Фінансування у нас є, гроші у нас є. Ось навіть президент Зеленський, якби Трамп не втік від нього, хотів йому запропонувати купити цей військовий пакет допомоги за європейські гроші. Якщо ми знайдемо ринок і джерело, то проблеми не буде. Якщо не знайдемо, то осінь буде на фронті дуже важка. Тому що Путін не зупиниться, поки він не отримає плацдарм на правому березі у вигляді території Запорізької і Херсонської областей», — вважає Олег Жданов.

Чи має Україна ракети для ППО

Військовий експерт пояснює, що Україна продовжує отримувати ракети для протиповітряної оборони від різних країн.

«Справа в тому, що, знову ж таки, США — це не панацея. Є країни, які випускають ракети до комплексу ППО, зокрема для Patriot в версії ПАК-3, тобто протиракетної версії. Ліцензію має Іспанія і Японія. До речі, останню партію цих ракет, перед німецькою партією, нам передавала Японія, але не напряму. Вони через США передали нам партію 100 ракет. Саме для комплексу Patriot. Комплекс SAMP/T — у нас їх два на сьогоднішній день. Це європейське виробництво. І Франція, і Італія роблять ракети», — каже Олег Жданов.

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Однак Україні, за його словами, треба домовитися, щоб вони нам їх постачали своєчасно і в повному обсязі.

«Чому я кажу, що нам треба шукати ринки, шукати джерела, тому що Європа, на жаль —так, у них розуміння в більшості прийшло, що треба нас „витягувати“, що не можна дати Путіну виграти в цій війні, бо вони будуть наступні. Але розкрутка військово-промислового комплексу, на жаль, триває дуже-дуже повільно в ЄС. США, чому ми і хотіли запропонувати покупку у них, тому що там оборонна промисловість від 2022 року, з літа стартувала. Вони отримали замовлення і досі виконують його. Воно довгострокове, до кінця 2026-го року у нас буде постачання. І до речі, Трамп туди не лізе, тому що це „угода“, як він любить говорити, це контракти, і це гроші для американської економіки, і це робочі місця в США», — каже Олег Жданов.

Водночас, на його думку, Україні потрібно розвивати своє виробництво.

«Бо у нас вже успішні випробування балістичної ракети другий раз були. Але де ракета, де наші удари балістикою по території РФ? Де це серійне виробництво? Його поки що знову немає, тільки розмови», — каже експерт.

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Чи може Росія влаштувати блекаут в Україні

Олег Жданов вважає, що Росія не відмовилася від атак по енергетиці і може повернутися до них цього року.

«І навпаки, з погіршенням наших відносин зі США, і особливо з припиненням активної фази примушення до переговорного процесу РФ, вони тільки можуть зробити таке виразне обличчя, що не йдуть перемовини, а насправді то вони ж зацікавлені в тому, щоб вони не йшли. І шукають будь-який спосіб, або виставити умови, які неприйнятні для нас, і таким чином ще потім нас звинуватити в зриві перемовин. В цьому сенсі, я думаю, що Росія для більшого ефекту може повернутися до ударів по енергетичним об’єктам», — вважає Олег Жданов.

Водночас він каже, що сподівається, що програма по захисту наших енергетичних об’єктів та інфраструктури, яка була запропонована ЄС, була хоча б частково виконана. Тоді РФ не вдастся влаштувати блекаут в Україні.

«Там було будівництво додаткових потужностей і укриття цих потужностей засобами захисту, в тому числі залізобетонними конструкціями», — каже Олег Жданов.

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Зараз, за його словами, Путін зосереджує увагу на людських жертвах.

«Доказ тому — це ракета в касетному спорядженні, яка вдарила по Києву. А це говорить про те, що він хоче таким чином сформувати суспільну думку, що треба здаватися. Хочеш жити — здавайся. Але я не виключаю, що він може повернутися до енергетики», — каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що у Солом’янському районі Києва через атаку Росії по житловому будинку загинула 21 людина. Одна жінка втратила під час удару двох синів.