“Путін неадекватний”: гучне інтерв'ю Зеленського про головну мету Кремля, перемир'я та війська НАТО в Україні

Наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон із РФ, а Путін — нездорова людина, яка хоче зруйнувати Україну будь-яким способом. Гучні тези з інтерв’ю Володимира Зеленського французькому медіа зараз обговорює увесь світ. Цього разу президент України реально “проїхався” по Путіну.

Коли може погіршитись ситуація на фронті, чи потрібні Україні війська НАТО, які плани у Путіна та чи наважиться Росія на ядерний удар — про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

“Наступ Росії було зупинено”

Росіяни не захопили Авдіївку, а просто знищили місто. Президент Зеленський в інтерв’ю французькому BFM TV відверто розповів журналістам про ситуацію навколо Авдіївки та відхід ЗСУ. За словами верховного головнокомандувача, окупанти змогли зайти в райцентр лише після того, як майже повністю знесли його з лиця землі. Зробити це їм дозволила низка переваг в бою, яка виникла, зокрема, через нестачу західної допомоги для Сил оборони.

Попри те, що фронт ЗСУ стабілізували, говорити про перехоплення ініціативи не можна. За словами президента, бої там настільки запеклі та складні, що його ж твердження можуть стати неактуальними “через місяць чи тиждень”. Допомогти втримати фронт може лише західна допомога, яка б зрівняла можливості ЗСУ та окупантів. Йдеться про постачання боєприпасів та новітньої артилерії.

РФ виготовляє втричі більше артснарядів, ніж США та ЄС для України

Справа в тому, що Росія досі “випереджає” Україну “на 20 кілометрів” — російська артилерія більш далекобійна. До того ж, 11 березня журналісти CNN опублікували приголомшливу статитиску. Попри всі спроби Заходу налагодити роботу свого ВПК, партнерам України не вдалося навіть наблизитися до російських обсягів виробництва. РФ здатна виготовити 250 тисяч снарядів на місяць, а це майже 3 мільйони на рік.

“Заводи США та Європи мають потужність для виробництва лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки до Києва”, — сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки.

США поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року — менше половини російського щомісячного виробництва, — і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі.

“Те, в чому ми зараз перебуваємо, — це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона готова вести цю війну”, — сказав CNN високопоставлений чиновник НАТО.

Як пишуть журналісти, наразі збройні сили РФ всього за день вистрілюють близько 10 тисяч снарядів, в той час як ЗСУ на піку можуть дозволити собі використати в 5 разів менше — близько 2 тисяч. Попри те, що Захід уже поставив Україні танки, а також збирається незабаром поставити винищувачі F-16, досвід російсько-української війни показує, що долю битви часто вирішує саме кількість пострілів з обох сторін.



CNN повідомляє, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічних систем, у тому числі танк M-1 Abrams і, незабаром, винищувачі F-16. Але військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить більше артилерійських снарядів.

“Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо — це боєприпаси…Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу у виробництві та значну перевагу на полі бою”, — додав представник НАТО.

Утім і цьому є межа. За даними джерел в CNN в американській розвідці, хоч РФ і наростила свої потужності та активно імпортує боєприпаси у союзників Ірану та КНДР, навіть цього рашистам не вистачає на війну. Наприклад, чи не половина з усіх переданих КНДР боєприпасів банально не детонують, а іноді навіть вибухають у стволі гармати. Успіхів Росії на фронті розвідники не прогнозують, принаймні у короткостроковій перспективі.

CNN зазначає, що минулого року Іран надіслав щонайменше 300 000 артилерійських снарядів. А Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, що містять мільйони снарядів.



“Росія вклала в гру все, що у неї є. Їхня бойова машина працює на повну потужність”, — сказав представник розвідки.

Водночас, за словами американських і західних посадовців, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреб. Вони не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. За словами офіційних осіб, російські виробничі потужності також обмежені: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку виробництва приблизно наступного року, додає CNN.

Для чого Путіну пауза у війні

Без постачання від Заходу, Україні буде дуже важко і це зрозуміло. Проте зупинятися Україна не буде, бо будь-яка пауза лише зміцнить Путіна.

Війська НАТО в Україні

Але це не все, що хотів сказати Зеленський. Після гучних заяв президента Франції Макрона про можливу відправку військ країн НАТО до України, які сколихнули Європу, свою заяву про це вперше зробив і український президент.

Путін готовий вдарити ядерною зброєю?

Утім від допомоги Київ точно не відмовиться, каже Зеленський. Українських бійців все ще треба готувати, тож натівські офіцери могли би допомогти це робити в Україні. Раніше президент Чехії Петр Павел заявив , що європейці могли б навчати українських військових в Україні, а не у себе. Логічно, що це неабияк спростило б процес — замість відправки десятків тисяч бійців, скажімо, до Німеччини, можна було б направити десятки офіцерів НАТО в Україну. При цьому, той хто каже, що це означатиме пряме залучення у війну з Росією, просто не знає історії та міжнародного права.“Слід пам’ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн і близько 1000 осіб. З точки зору міжнародного права та Статуту ООН, ніщо не завадить військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам, допомагати в роботі в Україні”.

Чи наважиться Путін колись застосувати ядерну зброю? Таке питання Зеленському задають не вперше, утім цього разу президент здивував своєю відповіддю. На думку українського президента, Франції та загалом країнам НАТО варто боятися не ядерного кийка російського диктатора, а саме наземної операції РФ.

До того, ж Путін зовсім недавно продемонстрував, що він “нездорова людина”, коли наказав своїм військам вдарити по Одесі, коли там перебував лідер країни НАТО — прем’єр-міністр Греції.

США вдарять у відповідь?

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що ще у 2022 році США ретельно готувалися до російського ядерного удару по Україні і це були не пусті балачки, а висновки розвідки.

Думали у Байдена і про те, що у цьому випадку робитимуть США. Скоріше за все, пише CNN, американські військові завдали б асиметричного удару по Росії — зі звичайної зброї знищили би розрахунок, який запустив ядерну ракету по українцям.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “ПУТІН НЕАДЕКВАТНИЙ!” Гучне інтервʼю Зеленського про першу мету Кремля, перемирʼя та війська НАТО

Читайте провідні новини дня: