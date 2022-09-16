Нерукопотисний Путін, зброя і санкції: експерт розповів, що ще потрібно, щоб завершити війну з Росією

Для того, щоб завершити війну, Україні необхідна зброя, економічна та політична підтримка. Окрім цього, потрібно тримати в політичній ізоляції Путіна, посилювати санкції проти РФ, а найближчим країнам відмовлятися від співпраці з Росією. Також Грузії та Молдові варто порушувати питання про воєнну деокупацію своїх територій.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Україні потрібно нарощувати зброю, підтримку. Друге – це має продовжуватися політична ізоляція. Путіну усі повинні дати зрозуміти, як казав президент України, що він (Путін – Ред.) – не рукопотисний, тобто що йому зараз руки не можна подавати, і ми розуміємо, ці руки у крові невинних українців. Це має дати зрозуміти світ", - каже експерт.

Також він додає, що навколишні країни повинні відмовлятися від співпраці з РФ.

"Найближчі країни оточення, які раніше були в Союзі, починаючи від Казахстану і далі, - вони повинні всіляко відмовлятися від співпраці з Росією, а такі країни, як Грузія і Молдова повинні активно порушувати питання про те, що вони готові до відновлення своєї територіальної цілісності, і воєнним шляхом. Там, як ми знаємо, є окуповані території", - каже Олександр Мусієнко.

Окрім цього, він зазначає, що не можна допустити зняття санкцій і необхідно стежити, щоб Росія не могла їх обходити. Також обмежувальні заходи потрібно посилити.

"І наступний момент – це, максимальна економічна та політична підтримка України. Ось це – досить важливо. І я думаю, що тоді, очевидно, що перемога буде за нами, якщо ми дотримаємося усіх цих складових. Якщо ми будемо отримувати ту зброю, яку просить Україна для того, щоб деокупувати українську територію, то, думаю, що все буде добре", - підсумував політичний консультант.