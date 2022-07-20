"Путін ні на йоту не змінив вимог": Жданов прокоментував балаканину Росії про переговори з Україною

У Кремлі знову повторили свої заяви про "денацифікацію та демілітаризацію" України, які озвучили ще на початку віійни під час переговорів. За майже п'ять місяців вторгнення вимоги країни-агресорки не змінилися. Більше того - диктатор президент Володимир Путін їх не змінить.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Путін ні на йоту не змінив своїх вимог. Його головна вимога - це поглинання України як політичнї одиниці разом з територією. Якби перемовини сьогодні відбулися, то умови були б такі самі, як у Мінську-2, - застовбити ті досягнення, рубежі, на які зараз вийшли збройні сили Російської Федерації, далі примушувати Україну надати автономію в складі України цим новоутворенням, які намагається там побудувати Росія. Це фактично федералізація країни з її повним поглинанням у політичному сенсі, розставляючи там свої війська, маючи там своїх людей, надаючи право вето на вирішення будь-яких питань в парламенті України, фактино отримавши повний полтичний контроль над країною", - каже експерт.

Жданов висловив думку, що держава-терориска не змінить своїх вимог. Саме тому, наголошує він, перемовну позицію потрібно виборювати на полі болі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову вдався до погроз Україні. Диктатор невдоволений заявами України та західних партнерів про те, що РФ потрібно перемогти на полі битви, та погрожує, мовляв, "Росія ще не починала воювати".

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