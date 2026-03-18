Путін отримав те, що хотів: Росія не йде на переговори з Україною через «послугу» Трампа

Війна Трампа в Ірані вигідна Путіну

Дональд Трамп знову видав низку обурливих заяв про Україну. За його словами, США не зобовʼязані допомагати Україні, адже розташовані далеко за океаном, а його попередник Джо Байден це робив, бо його начебто ввели в оману. Порівнявши ситуацію в Україні з Ліваном і висловивши нерозуміння, як там живуть люди, Трамп додав, що США працюють із країнами НАТО, які не хочуть забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці.

«Ми працювали з ними щодо України. Нам не потрібно працювати з ними щодо України. А потім вони кажуть нам, що у нас є мінний корабель навколо, і вони не хочуть цього робити. Я думаю, це жахливо», — сказав Трамп.

Про зупинку продажу американської зброї Україні, яку оплачують європейські країни, через натовський механізм PURL не йдеться. До того ж Трамп і раніше не дуже добре відгукувався про Україну. А ці нові заяви американського президента радше свідчать про образу на європейських лідерів, які відмовляються допомагати США розблокувати Ормузьку протоку, через яку проходять понад 20% світових постачань нафти й газу. Іран не розблокує протоку, доки США та Ізраїль не припинять війну, яка триває третій тиждень. Тим часом ціна нафти марки Brent стабільно тримається вище $100, що вже вдарило по економіці всіх країн.

Явно не прорахувавши негативні наслідки чергової війни проти Ірану, минулого тижня США зняли санкції з російської нафти. За словами Володимира Зеленського, завдяки цьому російський бюджет може поповнитися на $10 млрд. А в Кремлі вже звинувачують Україну в незацікавленості в переговорах. Тож як «ведмежа послуга» Трампа зіграє проти України та самих США? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Переговорів не буде: як Росія саботує процес

За інформацією Financial Times, Трамп втрачає інтерес до переговорів по Україні, які зайшли в глухий кут. Чотири дипломати ЄС, які ведуть переговори з Києвом, розповіли виданню, що війна проти Ірану повністю відволікає увагу Вашингтона від спроб бути хоча б посередником в переговорах України та Росії. Останній раунд тристоронніх консультацій США, України та Росії відбувся 17-18 лютого в Женеві. Наступний був запланований на 5 березня в Абу-Дабі. Але після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка охопила весь Близький Схід і поширилася ще далі, про нову дату та місце навіть не домовилися.

ТСН.ua вже писав, що Росія максимально використовуватиме війну на Близькому Сході, щоб відволікти увагу США та західних союзників від України. До того ж, це ще й виснажує запаси зброї, передовсім ракет до систем ППО Patriot. Президент Зеленський неодноразово пропонував українські розробки дронів-перехоплювачів Америці та країнам Близького Сходу в обмін на американські ракети до Patriot. Проте Трамп заявив, що США не потрібні українські дрони, додавши, що «Зеленський — остання людина, від якої США потрібна допомога».

Протягом року, відколи Трамп повернувся до Білого дому, його адміністрація прагнула посприяти закінченню війни Росії проти України. Проте не на українських умовах. Весь цей час американські переговорники радше захищали позицію Росії, а Трамп навіть особисто зустрівся з Путіним на Алясці в серпні минулого року, де для кремлівського очільника розстелили червону доріжку.

З одного боку, європейські посадовці та дипломати наголошують, що ці переговори — це все, що на сьогодні є. Росія не погодиться на будь-який інший формат. Тому треба зберегти хоч щось, де Москва є за столом.

З іншого боку, за рік переговорів з Росією за посередництва США в різних форматах, Кремль жодного разу не продемонстрував, що готовий поступитися своїми максималістськими вимогами, вимагаючи капітуляції України. Тож переговори, які Росія використовувала для затягування часу, вже давно зайшли в глухий кут.

Кремль продовжує це робити й зараз. Спочатку російський міністр закордонний справ Сергій Лавров знову звинувачує Україну в неготовності до переговорів щодо закінчення війни. Одразу після цього речник Путіна Пєсков фактично спростовує статтю в Financial Times про нібито втрату інтересу Трампа до України через стовідсоткову зосередженість на Ірані, додаючи, що Трамп постійно закликає Зеленського укласти угоду.

Образа на НАТО: Європа не поспішає допомагати Трампу

За словами президента Зеленського, американці готові провести наступну тристоронню зустріч у США в середині наступного тижня, проте російська делегація не готова летіти до Америки.

«І тому ми чекаємо на відповідь американців. Або вони змінять країну, де ми зустрінемося, або рускіє повинні підтвердити Америку», — додав президент.

Премʼєр Бельгії Барт де Вевер закликав ЄС вести свої прямі переговори з Росією, щоб укласти угоду, бо Європі без підтримки США, які, за його словами, іноді ближчі до Путіна, ніж до України, не вдасться задушити Росію економічно. Своїми заявами де Вевер наразився на нищівну критику як всередині Бельгії, так і в ЄС загалом. Проте схожі заяви про необхідність для ЄС вести переговори з Росією окремо від США озвучував і президент Франції Еммануель Макрон. І Росія вже кілька разів це відкинула. Але найбільший для Європи виклик в тому, що без загального бачення і стратегії тиску на Путіна будь-які переговори приречені на провал.

Для України в контексті війни на Близькому Сході й відволікання уваги Заходу, який намагається запобігти світовій енергетичній кризі, є ще одна проблема. Трамп і його адміністрація не приховують образи на європейських союзників щодо їхньої відмови допомогти в розблокуванні Ормузької протоки. Трамп навіть погрожував, що на НАТО чекає погане майбутнє, якщо європейці не нададуть свої мінні тральщики та іншу військову допомогу, щоб ліквідувати іранські дрони та морські міни, які перешкоджають вільному судноплавству. Це вже виливається в обурливі коментарі Трампа про Україну та європейців. Тож чергове загострення відносин між Європою та США, які по суті вимагають від європейських країн доєднатися до війни проти Ірану, може також дуже серйозно позначитися на подальших переговорах щодо України та нашій підтримці. Особливо в умовах тимчасового зняття санкцій з російської нафти.