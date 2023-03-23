Путін погодився на всі умови Сі Цзіньпіна, але час не на його боці — експерт

Під час візиту китайського лідера до Росії Сі Цзіньпін поставив Путіну умови, на які російський диктатор був змушений погодитися.

Під час візиту до Росії Сі Цзіньпін сказав Путіну, що він бере на себе ризик, спілкуючись з воєнним злочинцем. Мовляв, така ганьба йомуне потрібна, і в Путіна залишається обмаль часу показати хоч якийсь результат.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Через те, що Сі Цзіньпіну було гидко, він запропонував йому (Путіну - ред.) наступне — він готовий терпіти таке ганебне становище, він гарантує Путіну життя та прихисток у Китаї. Сі використав ситуацію на 1000% для підняття ставок і створення умов, коли Путін мав погодитися на все. Я думаю, що саме так і сталося. Це відкриває нову еру", - переконаний Самусь.

За словами експерта, тепер буде цікаво, що Сі дозволить вчинити Путіну на фронті.

"Він (Цзіньпін - ред.) може дати йому час — ще півроку "поборсатися". Сі Цзіньпіну не цікаво слухати про Бахмут. Чим довше Сі буде чекати, тим більше він дасть можливостей Путіну для маневрів. Якщо за цей час, який Сі дасть Путіну, Росія буде зазнавати втрат і ганьби, Китаю це непотрібно. В нього й так забагато ганьби через те, що він бере воєнного злочинця під своє крило", - зауважив Самусь.

Експерт додав, що Китай може в будь-який момент прибрати Путіна і поставити Шойгу, і тоді Путіну "просто дадуть можливість існувати фізично".

"Від Шойгу залежать успіхи на фронті, але він просто посміхається і нічого не робить. Конспірологічно можна уявити, що його реальні керівники — комуністична партія Китаю і вона сказала не готувати наступальні стратегічні угруповання, тому що це суперечить китайським інтересам", - сказав експерт.

Нагадаємо, Михайло Самусь також заявив, що Сі Цзіньпін дав Путінові "ярлик" на правління в обмін на фактичну окупацію РФ.

"Сі Цзіньпін зробив у Росії кілька гучних заяв. По-перше, він гарантував йому, якщо Путін погоджується на все, що йому запропонує Сі, тоді Путін гарантовано залишається живим і може продовжувати правити. Тобто він дав йому "ярлик" на правління. Путін погоджується", – сказав Самусь.

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