Путін погрожує створити "санітарну зону" в Україні: військові експерти пояснили плани диктатора

Російський очільник Володимир Путін пригрозив створенням "санітарної зони" в Україні через “прильоти” по території Росії. В Офісі президента кажуть: заява кремлівського диктатора є не що інше, як чітка заява про те, що розпочата в Україні війна загострюватиметься.

Що означає поняття “санітарна зона”, чим небезпечна, навіщо вона Путіну та чи можна йому завадити, — у коментарі сайту ТСН.ua пояснили військові експерти.

Що сказав Путін

Нещодавно Володимир Путін знову пригрозив створенням в Україні "санітарної зони" через "прильоти" по території Росії. За його словами, вона буде на відстані, з якої ніхто не зможе дістати до території Росії. Мовляв, зараз Москва змушена "захищати інтереси наших громадян".

"Якщо прильоти з України на територію Росії триватимуть, то Москва має розглянути питання створення в Україні "санітарної зони" – щоб вони не змогли дістати", – сказав Путін.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що буферна або "санітарна зона" на кордоні з Україною потрібна для того, щоб ворог не міг бити по об'єктах РФ.

"Президент має на увазі, що на тлі атак дронами, на тлі артилерійських обстрілів нашої території, населених пунктів на нашій території, насамперед соціальних об'єктів, житлових будинків, буде вжито заходів, щоб ці території убезпечити. Убезпечити їх можна, тільки створивши якийсь коридор, якусь, дійсно, буферну зону, щоб будь-які засоби, які ворог може використовувати для завдавання ударів, були за межами зони досяжності", – сказав представник Кремля.

Що може статися після заяви Путіна

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що після заяви Путіна може статися те, що диктатор планував завжди – захоплення українських територій.

“Вони можуть виправдовувати якісь наступальні дії, вторгнення, окупації ось таким елементом – “санітарною зоною”. Нічого дивного в цьому немає, нічого нового. Просто вони вже вкотре змінюють цілі так званої “спеціальної військової операції” – “демілітарізацію” та “денацифікацію” та інші цілі, які вони собі вигадували. І от нова з’явилася. Зараз у них це таке виправдання”, – пояснив Коваленко у коментарі ТСН.ua.

Що означає "санітарна зона"

Військовий експерт Олег Жданов каже, що поняття “санітарної зони” на війні немає. Існує буферна зона, яку, скоріше за все, і має на увазі Путін.

“У нього компетентність у військовій справі дуже низька, а підказати немає кому. Якщо тільки епідемії виникають, то створюється санітарна зона. А взагалі створюється буферна зона. Це може відбуватися або за домовленістю сторін в конфлікті, або примусово тією стороною, яка перемагає у війні – за рахунок сторони, яка програє”, – пояснив Жданов.

За його словами, зона може бути просто буферною або ж демілітаризованою і використовуватися для розташування миротворчого контингенту – третьої сторони, яка розділяє протиборчі сторони.

“У статуті ООН є така операція – розділення протиборчих сторін. Саме це, скоріше за все, мав на увазі Путін. Він про це говорив ще рік тому, коли почали змінюватися цілі “спецоперації” після невдалої спроби взяти Київ за три дні. Тоді він казав, що вони можуть обмежитися захопленням областей у межах адміністративних кордонів плюс створенням буферної зони. Вказувалася навіть ширина – до 150 кілометрів, щоб унеможливити застосування звичайних засобів для ураження тієї території, яку вони захопили. Ось що мається на увазі”, – розповів Жданов.

Він підкреслив, що буферна зона створюється або тією стороною, яка перемагає, або за домовленістю сторін. За словами військового експерта, Сумська область сьогодні – це наявний приклад створення буферної зони силовим шляхом із застосуванням зброї.

“У них там вогнева перевага, і за рахунок неї вони створюють буферну зону, змушуючи нас відходити, щоб не потрапити під їхнє ураження. Таким чином вони створюють собі безпечну зону. Вони її контролюють вогнем, а ми не можемо туди зайти”, – пояснив військовий експерт.

Втім посилення російських обстрілів у Сумській і Чернігівській областях, на його думку, – це відповідь і перестрахування від можливих дій української сторони.

“Відповідь на рейди російських визвольних сил, які зараз відбуваються. Немає у них військ, щоб вирішити питання з ними, вже другий тиждень пішов. У них величезна проблема: вже евакуацію оголосили з окремих міст та районів. Тому як запобігти – треба чимось відповісти. І вони вирішили, що вогневий вплив – це єдина можлива на сьогодні відповідь, яка створює для нас величезну проблему в плані вогневого ураження на наші території. І вона фактично імітує відкриття другого фронту, щоб у нас виникали питання – чи будуть далі якісь кроки чи ні?” – розповів Жданов.

Коли може загостритися війна в Україні

Військовий експерт каже, що війна в Україні дійсно може загостритися, втім це не станеться найближчим часом. Справа в тому, що в Росії немає нескінченних резервів і зараз вона насамперед потребує мобілізації.

“Цей діалог між Кремлем і Міністерством оборони Росії триває декілька місяців. Шойгу з Герасимовим наполягають на черговій хвилі мобілізації, тому що треба далі утримувати фронт, а чисельність особового складу падає. Якщо буде мобілізація, а вона скоріше за все буде – пан Юсов казав, що наша розвідка знає про це. Мобілізація в РФ може бути або прихованою – її не будуть оголошувати офіційно, щоб не дратувати суспільство, а військкомати почнуть “гребти” всіх і вся. Або її оголосять офіційно”, – розповів Жданов.

На мобілізацію Росії потрібно два-три місяці, каже військовий експерт. Ще стільки ж часу – на підготовку цих людей.

“До речі, зараз почнеться весняний призов на військову службу, і вони можуть під його прикриттям провести мобілізаційні збори для резерву і залишити їх у лавах Збройних сил. Тому що їм потрібно підняти чисельність до півтора мільйона відповідно до всіх законодавчих актів, підписаних Путіним, щоб заповнити вакансії в армії. І ще два-три місяці беріть на підготовку. Так що пів року. Тобто ми розраховуємо, що на кінець серпня-вересень буде готовність російського угруповання до бойового застосування, якщо вони проводять мобілізацію”, – вважає Жданов.

Як завадити Путіну

Військовий експерт каже, що завадити Путіну створити буферну зону ми можемо тільки вогневою відповіддю. Для цього Збройним силам України, за словами Жданова, потрібна авіація, далекобійна артилерія, перевага у вогневих засобах.

“Скоріше за все, вони будуть робити буферну зону вогневим контролем. Повторюся, що Суми – це яскравий приклад створення буферної зони за наш рахунок. Вони просто випалюють місцевість і будь-який наш солдат, який заходить у цю зону, підпадає під ураження вогневими засобами ворога. Таким чином вони і будуть її створювати. Просто інтерполюйте на будь-яку ділянку фронту – буде так само. Що вони сьогодні роблять: випалюють нашу оборону КАБами, артилерією, можуть і не заходити туди. Якщо вони будуть контролювати територію, ми просто не зможемо туди підійти. Єдиний спосіб боротьби – це мати перевагу у вогневих засобах. Та сама авіація для панування у повітрі, далекобійна артилерія, про яку йшлося на "Рамштайні", ракетні війська”, – розповів Жданов.

Нагадаємо, в Росії публічно відмовилися від “СВО”: про що заявили натомість.

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