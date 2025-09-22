"Путін поганий, він — як Іран": що кажуть хасиди, які приїхали до Умані, про війну в Україні

Хасиди в Умані / © ТСН

Реклама

Десятки тисяч хасидів традиційно з’їхалися до Умані на Черкащині, щоб відсвяткувати Новий рік за юдейським літочисленням. Це буде 5786 рік за їхнім календарем. Він настане сьогодні після заходу сонця.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

В Умані перебуває дуже багато хасидів. О 12:00 там розпочалась спільна молитва.

Реклама

«Я звернув увагу, що наші поліцейські знаходили спільну мову з гостями з Ізраїлю», — каже кореспондент ТСН.

Точну кількість гостей в Умані поки не називають.

Ось що кажуть хасиди:

«Для людей важливо приїжджати сюди кожен новий рік, єврейський новий рік, бути біля могили їхнього лідера, їхнього наставника, їхнього вчителя — це надзвичайний момент. Зв’язок між українським та єврейським народами, особливо довкола ребе Нахмана, він дуже великий», — каже Йонатан Гершван.

«Ми любимо Україну! Ми любимо Україну! Путін поганий. Він — як Іран!! Ми ненавидимо Іран!», — каже паломник.

«Побажання українцям — лишатися сильними! Україна має залишатися сильною проти Путіна та його агресії! І правда переможе!», — каже інший хасид.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хасиди в ейфорії кричать: ПУТІН - ПОГАНИЙ! Ми любимо Україну! Новий рік в Умані