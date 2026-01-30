Путін погодився на “перемир’я”: Жданов шокував, чого чекати 1 лютого та попередив про масований удар

Олег Жданов / © ТСН

Президент РФ Володимир Путін нібито погодився утриматися від ударів по енергетичним об’єктом в Україні до 1 лютого 2026 року на прохання президента США Дональда Трампа. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Утім, днем раніше Дональд Трамп повідомив, що домовився з Путіним про те, що останній зупинить «енергетичні» удари на тиждень. Опосередковано «енергетичне перемир’я» підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Про те, навіщо Кремлю потрібне «перемир’я», чого чекати після 1 лютого, чи отримає Україна з цього бодай якусь користь та коли може відбутися наступний масований удар, у коментарі сайту ТСН.ua пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Чи справді Путін погодився на «перемир’я»

Олег Жданов наголошує, що подібні домовленості досить сумнівні.

«Ми самі дізналися про начебто домовленість від Трампа. Він оголосив, що з Путіним домовився — не з нами, що той на тиждень припинить обстріли наших енергетичних об’єктів. Дуже сумнівна така домовленість», — каже експерт.

За його словами, навіть якщо такі домовленості й існують, вони могли бути досягнуті лише на словах — під час телефонних контактів:

«Я думаю, якщо вона існує насправді, окрім на словах, в результаті, допустимо, телефонної розмови Путіна і Трампа. До речі, на сьогодні, 30 січня, запланована офіційна телефонна розмова Трампа і Путіна. Подивимося, що вони там один одному скажуть», — зазначив Жданов.

Військовий експерт також звертає увагу на дипломатичний контекст. За його словами, на 1 лютого планувалася зустріч переговорних груп в Абу-Дабі, однак вона, ймовірно, не відбудеться.

«До речі, 1 лютого повинна була бути зустріч в Абу-Дабі двох переговорних груп, і при чому це повинен був бути прямий контакт. Але, як сказав президент Зеленський, її, скоріш за все, не буде у зв’язку з ситуацією навколо Ірану. Так що, знову ж таки, це затягується на невизначений час», — пояснив він.

Чи буде масований удар після 1 лютого

Жданов не виключає, що після завершення умовного «перемир’я» Росія може знову завдати потужного удару.

«Масований удар буде, я думаю. І таку можливість Росія навряд чи впустить. Не можу стверджувати, тому що хто його знає, що у них в голові. Але я би сказав — 50 на 50: вдарять чи не вдарять після 1 лютого», — зазначив експерт.

Він додає, що навіть у самій Росії ця пауза викликає невдоволення серед радикально налаштованих прихильників війни.

«Z-воєнкори потихеньку, бояться гучно сказати, щоб їх ФСБ не прижало. Але вони скиглять, і доходить до того, що найсміливіші закидають зраду Путіну. Мовляв, він не хоче дотиснути Україну і фактично спускає в унітаз усі досягнення Росії щодо розвалу нашої енергетичної системи», — каже Жданов.

Експерт звертає увагу і на поведінку російського диктатора у кризові моменти:

«Зверніть увагу, коли такі моменти важкі, то Путін ховається. Його не чутно і не видно. Десь він там у бункері відсиджується і мовчить. Мовчить, як риба об лід».

Навіщо Росії ця пауза в ударах

За словами Жданова, можливе «перемир’я» цілком вписується у військову логіку РФ.

«Це укладається в концепцію бойового застосування цих ударів по території України. Все одно між ударами є проміжок часу — десь від одного до двох тижнів. Якщо брати з кінця грудня, то приблизно в інтервал два тижні вони наносять удар», — пояснює експерт.

Саме тому, на його думку, Путін міг «підіграти» Трампу без жодних втрат для себе:

«Так чому би не підіграти Трампу, не додати йому солодощів і не погодитись на тиждень перемир’я? Все одно Повітряно-космічні сили РФ і ракетні війська готуються до удару. Все одно не планується ударів — так чому ви не погодитесь? Він вбиває двох зайців: і воєнного — в плані підготовки удару, і політичного — щоб Трампу продемонструвати: ви просили, я погодився».

Чи вигідне «перемир’я» Україні

Експерт переконаний, що для України така пауза не має практичної користі.

«Нам сенсу в тижні перемир’я. Україна за тиждень нічого не відремонтує. А якщо й відремонтуємо, то вони через тиждень знову вдарять — і в нас буде все те ж саме», — наголосив він.

Більше того, за словами Жданова, енергетики прогнозують реальні відновлювальні роботи не раніше другої половини лютого.

«При дуже низьких температурах навіть демонтаж пов’язаний з дуже великими ризиками. Так що нам це перемир’я, як то кажуть, зайцю стоп-сигнал», — додав експерт.

Психологічний і міжнародний ефект

На думку Жданова, головна мета Кремля — тиск не на українців, а на міжнародну спільноту.

«Для нас це навряд чи зіграє таку величезну роль. Це більше може вплинути на міжнародний імідж Путіна», — каже він.

Експерт пояснює, що у прифронтових містах жодної «тиші» люди не відчули:

«Сьогодні Запоріжжя, Дніпро, всі прифронтові міста. Ви думаєте, там люди радіють цьому перемир’ю? Та їм все одно — „Шахеди“ летять. Неважливо куди: по житлових будинках, по об’єктах інфраструктури чи по позиціях», — зазначив Жданов.

Натомість на міжнародній арені ситуація виглядає інакше:

«Трамп потім скаже: дивіться, Путін же хоче миру. Я ж вам казав, він такий гарний хлопець, а ви мені не вірили. Я попросив — і він погодився. Це тиск на нас, щоб ми погодились на територіальні поступки для РФ».

На завершення Жданов застерігає, що навіть замороження війни не означатиме миру.

«Справа у тому, що патова ситуація. Ви ж бачите, у війні патова ситуація в плані того, що Путін не може закінчити війну без Донбасу, тому що, ну, за що воювали? Перше питання, за що воювали? За Донбас. А він їхній?

Ні, він не їхній. А ми, в принципі, не закінчимо війну. Ми просто, на сьогоднішній день, наше політичне керівництво готово погодитися на заморозку конфлікту. А це, не забувайте, означає, що буде третя світова війна. Питання тільки часу», — підсумував він.