Путін погрожує Києву масованими атаками: генерал оцінив загрозу і чи треба виїжджати зі столиці

Росія погрожує Києву масованими ударами

Російські окупаційні війська не припиняють здійснювати жорстокий повітряний терор проти української столиці. На тлі масованих ударів балістикою у медіапросторі та навіть від політиків високого рангу знову почали лунати заклики до мешканців терміново залишити місто, бо найближчим часом «буде гучно».

Чи варто піддаватися паніці та яка справжня мета кремлівських атак — розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко у коментарі ТСН.ua.

Росія залякує киян масованими атаками

За словами Ігоря Романенка, Україна наразі має концентрувати всі наявні ресурси та робити максимум можливого для фізичного захисту великих міст від ракетних ударів противника. Натомість спроби посіяти паніку всередині суспільства грають лише на руку Кремлю.

«Водночас заклики, які зараз лунають навіть від політиків високого рангу, мовляв, киянам треба виїхати з міста, бо „буде гучно“, лише шкодять боротьбі з агресором. Противник робить усе можливе, щоб цими атаками зламати дух і волю киян. Росіяни вдало використовують це у своїй пропаганді і роблять це увесь час війни», — вважає Ігор Романенко

Генерал-лейтенант у відставці закликав українців мислити тверезо та критично, нагадавши про безглузді погрози, якими російські високопосадовці сипали на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться про заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Чому Путін радикально піднімає ставки?

Експерт резюмує, що поточне посилення ракетних нападів на Київ — це не ознака сили ворога, а спроба переламати ситуацію, яка складається геть не за сценарієм окупантів.

«Тому зараз Путін просто максимально піднімає ставки, активізувавши повітряний терор, бо ситуація у війні складається не так, як він би того хотів. Саме тому це робиться — заради тиску на Україну та пропаганди в РФ», — вважає генерал.

