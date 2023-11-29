"Путін попросив воювати": в яких умовах та як живуть полонені окупанти на заході України (фото, відео) 

В Україні для російських полонених готують новий табір, оскільки їхня кількість постійно зростає, а Росія відмовилась від обмінів. В таборі для полонених на заході України окупантів утримують відповідно до міжнародних договорів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Кужик.

В яких умовах живуть окупанти та що вони кажуть про війну

У таборі на заходів України утримують російський військовополонених. У них тут є усі належні умови: спальні місця, можливість дивитись телевізор та навіть спілкуватись з рідними. А ще окупанти тут працюють - роблять паперові пакети та садові меблі.

Табір для полонених окупантів

Таких умов для військовополонених вимагає Женевська конвенція У таборі є і кадрові російські військові, і добровольці, і мобілізовані фейкових "Л/ДНР". У більшості одна й та ж завчена фраза – повоювати не встиг. Щоб поспілкуватися з кимось - треба отримати від них дозвіл, теж згідно з конвенцією. Більшість відмовляють.

Деякі окупанти зізнаються, що пішли вбивати українців через гроші та заради того, щоб вийти з в'язниці.

Російські полонені на роботі

23-річний окупант-контрактник розповів ТСН, що вбивати пішов свідомо. І готові робити це знову.

"Президент попросив, я - пішов. Не за гроші, за країну", - каже полонений окупант та додає, що знову б хотів на фронт.

Колишній полонений Росії порівняв умови з тими, як його утримували окупанти

У таборі для військовополонених в Україні побував колишній бранець Росії – британський морський піхотинець Ейден Аслін. Його захопили у Маріуполі, утримували у тісній камері, били і навіть засудили до смертної кари. Та через півроку полону – Ейдена вдалося повернути.

Ейден Аслін

"Це дивні відчуття бути тут. Але я думаю, мені потрібно побачити на власні очі, як українська сторона ставиться до російських полонених, порівняти зі своїм важким досвідом", - каже він.

Тепер Ейден, як журналіст, робить репортаж про табір. Тоді у російському полоні він схуднув на 30 кілограмів. Натомість тут російські військові тут мають необхідний медичний догляд - є обладнання і фахівці, поранені звільнені від роботи. І всі мають триразове харчування.

Полонені окупанти

Чому потрібно дотримуватись Женевської конвенції - думка правозахисника

Україна – демократична країна, тому з військовополоненими у таборі поводяться, як цього вимагають міжнародні протоколи, кажуть правозахисники. Щоб не допустити репутаційних втрат на світовій арені.

"Всі ті країни, які нас підтримують гуманітарною допомогою, зброєю вони в тому числі дивляться на те, як ведеться ця війна. Якби ми поводилися так, як поводиться російська федерація, то можливо б рівень цієї підтримки був би зовсім іншим", - каже керівник департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки Сергій Мовчан.

Окупанти у таборі для полонених

Хоч навіть за таких умов утримання представники ООН можуть знайти кілька невідповідностей до міжнародних протоколів і одразу вносять це у звіт, каже правозахисник. Натомість доступу до утримання українських бранців – вони не мають і відповідно про полон у Росії навіть не згадують у звітах.

Останній обмін військовополоненими відбувся 3 місяці тому. Росія заморозила повернення – щоб збурювати українське суспільство, певні правозахисники. Тим часом російських полонених тільки більшає. Тому в Україні підготували для них ще один табір.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по будівлі, де радились окупанти-чиновники.

Читайте також: