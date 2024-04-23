"Путін поспішає": експерт розповів, коли Росія може завдати масованого удару по Україні

Атака росіян дронами по столичному та іншим регіонам в ніч проти 23 квітня може бути передвісником чергового ракетного удару.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Не виключено, що окупанти можуть готувати масований удар, скориставшись тим, що в Україну поки що не доставили допомогу від західних партнерів. Як відомо, останнього разу путінська армія гатила по столиці наприкінці березня, тому мала можливість накопичити боєприпасів для ударів по столиці.

"Сьогодні були вибухи в Дніпрі, Запоріжжі. Тобто росіяни знов використовують балістику, щоб поцілювати по наших об’єктах. Моніторингові канали повідомляли також про ракету в напрямку однієї з гідротехнічних споруд Дніпропетровської області. Ворог продовжує працювати по об’єктах нашої енергетичної інфраструктури", - каже Владислав Селезньов.

До цього він додає: "Думаю, що ворог буде і далі працювати по об’єктах залізничної інфраструктури. Поки що у окупантів є певне "вікно можливостей" – поки ми не отримали транш військово-технічної допомоги від уряду США. Ворог, користуючись нашою слабкістю, буде гатити. Після того, як ми отримаємо додаткові системи Patriot та ракети до них, путінській армії буде набагато складніше причавити нашу систему ППО. Зверніть увагу, що ворожі дрони-розвідувальники зараз активно працюють не тільки в прикордонних та прифронтових областях нашої країни. Вони шукають важливі об’єкти".

На питання про те, чи могла бути атака дронами на Київ передвісником чергового ракетного удару, Владислав Селезньов відповів так: "Безумовно. В Києві зосереджені органи управління, центри прийняття рішень, командні пункти, пункти управління та зв’язку, відповідно, для ворога Київ є одним з ключових регіонів, по яких він буде намагатись поцілити".

Раніше повідомлялось про те, що Україна готується прийняти F-16.

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