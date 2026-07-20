Путін поспішає з обстрілами Києва до 20 вересня: експерт приголомшив сценарієм

На думку колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, Росія поспішає нанести Києву якомога більше шкоди балістикою до кінця вересня / © ТСН

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Низка нищівних російських атак по Києву саме балістичними ракетами може свідчити про те, що очільник Кремля Володимир Путін вкрай поспішає до середини вересня, до виборів до Держдуми, здобути бодай якусь «яскраву перемогу» — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Крім того, він проаналізував можливий інтервал, який Путін буде використовувати у ракетних обстрілах Києва.

«Я вважаю, що два російських високопосадовця, Путін та начальник Генштаба ЗС РФ Герасимов, вирішили оголосити Україні війну міст. Київ, на їхнє переконання, є зосередженням пунктів управління, зв’язку, центрів ухвалення рішень, важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу. Вважають, що якщо серце країни потерпає від масштабних та тривалих ракетно-дронових атак, то це впливає на загальний настрій в українському суспільстві», — пояснює причину низки останніх російських атак по Києву Владислав Селезньов.

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При цьому він зауважує, що тривалий час під атаками російських дронів перебувають інші міста — Одеса, Суми, Харків, Запоріжжя.

Війна в Україні: чому Путін оскаженіло гатить по Києву

«Історія для нас надзвичайно складна, але все це схоже на війну проти українських міст. Ворог намагається зруйнувати сталий безпечний спосіб життя пересічних українців, руйнуючи те, від чого залежить наша безпека. Йдеться про енергоінфраструктуру, системи водопостачання, зв’язок, транспортні комунікації. Тому я думаю, що це буде продовжуватись і інтенсивність та масштаб ворожих атак напряму буде залежати від суто та виключно наявності ресурсів у росіян», — прогнозує подальший розвиток подій Селезньов.

Та продовжує: «Якщо вони знайдуть певні можливості виготовляти на підприємствах більше дронів та ракет, то у більшій кількості це буде летіти по Україні. Цілком ймовірно, що ворог певною мірою поспішає, оскільки йому потрібні результати. Зараз у росіян черговий електоральний цикл — у вересні вибори до законодавчих органів федерального та регіонального рівнів. Путіну треба «продати» росіянам бодай якусь перемогу, щось значиме, потрібна якась яскрава знакова перемога».

При цьому Селезньов задається таким питанням: «Хто з росіян знає про, наприклад, Добропілля чи Костянтинівку? А Київ — столиця, місто, яке на слуху. Руйнація, позбавлення сталого безпечного комфортного життя — це для російської пропаганди є потужним поштовхом. Мовляв, ось, дивіться, у рамках денацифікації, демілітаризації України зруйнували українську столицю і змусили виїздити мешканців Києва поза межі столичного регіону. Чи можливий такий варіант для просування певних пропагандистських наративів в Росії? Так, він ймовірний у разі, якщо ворогу вдасться це зробити. Тому наш президент постійно наголошує на тому, що нам потрібна більша кількість протибалістичних ракет».

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Крім того, Селезньов висловив думку, що нинішні часті обстріли Києва балістикою — це не тестування якоїсь нової тактики, а інше:

«Я думаю, що йдеться не про тимчасовість, а про можливості росіян. Якщо їм буде бракувати цих ракет, то навіть за бажання, не зможуть цього зробити. Тобто буде хотітись, але не зможуть. Зверніть увагу, що українські удари націлені не тільки на НПЗ, а й на об’єкти, які дотичні до виготовлення компонентів балістичних ракет. Але успіх наших сил оборони залежить знову ж таки від ресурсних можливостей».

Масовані обстріли Києва: прогноз експерта

На думку Селезньова, регулярно, з невеличкими проміжками часу, росіяни не зможуть реалізовувати такі атаки, якою була остання. Росіянам потрібен певний час для накопичення.

«Ще одна небезпечна річ. Зараз Росія активно використовує балістичні ракети. Але ж ми розуміємо, що він так само виготовляє ракети морського базування «Калібри» та ракети повітряного базування Х-555 та Х-101, РФ частіше починає використовувати ерзац-ракети типу «Бандероль», реактивні «Шахеди». Тобто Росія шукає можливості чинити більший тиск на українські системи ППО», — аналізує ситуацію Селезньов.

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До цього він додає, що останнім часом росіяни почали частіше використовувати для запуску балістики пускові установки, вихід яких на бойові позиції фіксувати вкрай складно.

«Постійно здійснюється переміщення цих пускових установок, тому відслідковувати їх складно», — пояснює експерт.

Те, що Росія, за даними Інституту вивчення війни, використовує тепер ракети з недоторканого запасу, Владислав Селезньов пояснює так: «Росія поспішає, тому використовує ракети з певним ризиком для себе. Цілком ймовірно, що Росія підвищує ставки, намагаючись у такий спосіб досягнути результатів».

На переконання Селезньова, навіть у такий спосіб РФ не досягне бажаного.

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При цьому Селезньов припускає, що Росія чекає на несприятливі для України погодні умови, щоб спробувати атакувати енергоінфраструктуру. Крім того, на його думку, РФ буде накопичувати для таких атак ракети, оскільки розуміє, що вже певна кількість відповідних об’єктів захищена.

«Загалом ключовий маркер для нас, маркер того, як будуть розвиватись події зокрема і з ракетно-дроновими атаками — це 20-ті числа вересня», — каже він.

Резюмуючи, Селезньов відповів на питання про те, чи є посилені обстріли Києва балістикою новою тактикою Росії: «Ворог використовує ті ресурси, які, на його думку, є дієвими. РФ атакувала Київ величезною кількістю дронів — не вийшло, оскільки понад 90% цих дронів ми знищуємо на території інших областей. Тепер РФ почала використовувати балістичні ракети, оскільки з протибалістичними ракетами у нас є проблеми. Ворога недооцінювати не можна, він гнучкий, завжди шукає варіанти для того, щоб завдати нам більшої шкоди».

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