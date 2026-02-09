"Путін поспішає": Жданов шокував, чого намагається досягти РФ ударами по енергетиці

Олег Жданов пояснив тактику РФ / © ТСН

Російські удари по енергетичній інфраструктурі продовжують залишати українців без світла та тепла. У Києві, Дніпрі, Харкові та інших містах електроенергії може не бути по 15 годин поспіль, а в багатьох будинках разом зі світлом зникає й опалення. Водночас атаки РФ не припиняються ні на день — росіяни намагаються використати морози в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, як удари по енергосистемі впливають на можливості України на фронті, чого домагається Кремль та коли може настати пауза в атаках.

Чому Росія поспішає

На думку Олега Жданова, Росія намагається скористатися холодною погодою, щоб занурити Україну у блекаут і таким чином посилити свої позиції перед можливими переговорами.

«Росія дійсно поспішає використати холодну погоду для створення блэкауту. Вони хочуть створити шляхом геноциду нашого народу собі умови для більш вигідної переговорної позиції», — каже Олег Жданов.

Експерт пов’язує поспіх Кремля з політичними процесами у США. За його словами, вже на початку літа там фактично розгорнеться передвиборча боротьба:

«Чому до літа? Тому що приблизно з 1 червня почнеться ретельна підготовка до виборів в США. І якщо ми з вами говорили, що з першого січня вони почнуть розпаковувати і витягувати з корзини брудну білизну, то так і сталося. Ці файли Епштейна, там скандали і решта. То з 1 червня там вже піде, фактично піде, передвиборча кампанія. Почнуться перегони, скажімо так. Хоча офіційно вони почнуться там в перших числах вересня».

Олега Жданов вважає, що Дональд Трамп намагатиметься продемонструвати черговий швидкий результат щодо припинення війни.

«Тому Трамп зробить все, щоби зупинити війну. Просто зупинити. Йому байдуже, як, що, на яких умовах. Він хоче, щоб ми припинили стріляти, ми і росіяни. І він вийде і скаже, я зупинив дев’яту війну, я вас врятував від ядерної війни. Він, до речі, вже цю тематику піднімає», — каже Олег Жданов.

Саме тому, за його словами, російський диктатор Володимир Путін намагатиметься отримати максимум переваг до цього моменту.

«Тому Путін теж розуміє, що в травні Трамп може поставити такі умови, що він не зможе відмовитися. І тому вони поспішають», — каже Олег Жданов.

Як відключення світла впливають на фронт

Олег Жданов переконаний, що критичного впливу на військові можливості через удари по енергетиці немає — багато процесів можуть працювати на альтернативних джерелах живлення:

«А в принципі на фронт — з промисловості, я не знаю, що в нас з промисловості такого ще залишилося, що працює і потребує промислової мережі. Можна замінити генераторами. На сьогоднішній день в країну стільки завезли генераторів, що якщо завести, то у нас і в день ліхтарі будуть світити. Але питання, де вони і хто їх використовує».

В будь-якому випадку, на думку Олега Жданова, сьогодні підприємства їх не потребують.

«Це не металургія, яка потребує мегаваттів електрики. Сьогодні підприємство може працювати і в умовах місцевої генерації, як газогенерації, так і за допомогою генераторів з двигунами внутрішнього згоряння. Так що це особливо не вплине. Більш-менш потужні підприємства і масштабні підприємства у нас розташовані за межами нашої країни», — пояснює експерт.

Головна ставка РФ — на настрої людей

Найбільший ефект від атак по енергетиці, за словами Олега Жданова, може бути психологічним. Кремль розраховує на можливу зміну суспільних настроїв.

«А стосовно населення, тут питання. З одного боку, це нас ще більше розлючує. І градус протистояння навпаки зростає. Але рано чи пізно, як кажуть ці психологи, може статися така собі межа перелому, коли людина здасться і суспільна думка може почати змінюватися. От на це і розраховує Російська Федерація», — вважає експерт.

Він наголошує, що безпосередньо на фронті більшість підрозділів працюють автономно.

«На воєнні дії відключення світла фактично не впливають. Дивіться, логістика вся на паливі. Паливо, слава Богу, є, партнери постачають, у нас все їде. Ну, трошки залізниця, але ми витягуємо тепловози і возимо на тепловозній тязі, там, де не тянуть вже електровози. На фронті бійці всі на автономці, всі. Тільки там штаби, може десь в оперативній глибині, вони підключені, можливо, до промислової мережі. А так всі на генераторах. Так що на фронт це особливо не вплине», — каже Олег Жданов.

Втім моральний стан війська, каже експерт, напряму залежить від того, що відбувається у тилу.

«Морально, так, фронт буде реагувати як дзеркало. Ну, кажуть, армія — дзеркало держави, і фронт дзеркально буде реагувати на суспільну думку. Якщо суспільна думка буде нагнітати градус неприємності до ворога, то і фронт буде реагувати відповідно. Якщо суспільна думка почне змінюватися в сторону „Ліпше поганий мир, ніж гарна война“, то, повірте, і на фронті буде такий ж самий настрій. Фронт — це дзеркало суспільства», — вважає експерт.

