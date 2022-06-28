Путін повинен вивести війська: Столтенберг напередодні відкриття саміту НАТО говорив про війну в Україні

Путін повинен вивести війська: Столтенберг напередодні відкриття саміту НАТО говорив про війну в Україні

Єнс Столтенберг під час NATO Public Forum, який відбувається напередодні саміту Альянсу в Мадриді 29-30 червня, говорив про війну в Україні.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що західні країни повинні бути незалежними від енергоресурсів держав з авторитарними правліннями.

Про це з Мадрида повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua.

"Війна в Україні показує небезпеку бути залежними від товарів з країн з авторитарними режимами. Росія використовує енергоресурси як зброю, що віддзеркалює необхідність швидкого відмежування від російської нафти та газу", - заявив генсек НАТО.

Але, за словами Столтенберга, Захід не повинен обміняти одну залежність на іншу, вказуючи, що багато технологій походять із Китаю. Саме тому, за його словами, треба диверсифікувати постачальників та отримувані ресурси.

"Війна проти України – це брутальна агресія президента Путіна, яку він розпочав проти незалежної суверенної нації в Європі. Відповідальність за наслідки для глобальних енергетичних та продовольчих ринків має нести президент Путін. Шлях покінчити зі всіма цими проблемами – це закінчити війну, щоб президент Путін вивів війська та припинив атакувати суверенні незалежні нації", - вважає Столтенберг.

Також генсек НАТО торкнувся теми продовольчої безпеки. Захід зараз так активно допомагає вивезти з України зерно.

"Я також визнаю, що економічні санкції проти російської промисловості, фінансового сектору також мають глобальний вимір, впливаючи на енергетичні ринки. Європейці, союзники НАТО та США платять ціну. Немає сенсу це заперечувати. Але ця ціна набагато нижча, ніж та, яку ми заплатимо, якщо Путін піде далі, використовуючи свою військову силу проти незалежних націй. Тому ми говоримо про ціну, яку ми платимо за свободу" – підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, Росія відкрито погрожує країнам НАТО ударами по "центрах ухвалення рішень".

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